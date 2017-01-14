Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 14/01/2017 17:30

BÃ¼ÅŸra Develi sevgilisinin Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesi hakkÄ±nda ne dedi


BÃ¼ÅŸra Develi, sevgilisi Burak Deniz ile ErÃ§el'in Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesini deÄŸerlendirdi.

Oyuncu BüÅŸra Develi, Hande Erçel ile baÅŸrolü paylaÅŸan sevgilisi Burak Deniz ile Erçel'in öpüÅŸme sahnelerini deÄŸerlendirdi.Oyuncu BüÅŸra Develi, ÅŸu sÄ±ralar kendisini yoÄŸun ÅŸekilde yeni projelere verdi. Dijital platformda bir diziye baÅŸlamaya hazÄ±rlanan, Murathan Özbek ile ‘BitmiÅŸ AÅŸklar Müzesi’ adlÄ± 20 dakikalÄ±k bir kÄ±sa film çeken Develi, son olarak 20 dakikalÄ±k ‘KapÄ± Meselesi’ adlÄ± bir kara komedi çekecek.Åžu sÄ±ralar ise youtube’da yayÄ±nlanan ve 500 bini aÅŸkÄ±n kiÅŸinin izlediÄŸi Ferzan Özpetek imzalÄ± ‘AÅŸktÄ±r’ klibiyle gündeme gelen BüÅŸra Develi, oyuncu sevgilisi Burak Deniz’le ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla yeni bir tartÄ±ÅŸma baÅŸlatacak.

'Ben bile hissetmemiÅŸtim'

Hande Erçel ile ‘AÅŸktan Laftan Anlamaz’ dizisinde baÅŸrolü paylaÅŸan Burak Deniz’i kÄ±skandÄ±ÄŸÄ±na yönelik haberlerin gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Develi, öpüÅŸme sahnelerine dair, “ÖpüÅŸme sahnesi çekimlerinde bir oyuncunun karÅŸÄ±sÄ±ndaki oyuncuya bir ÅŸeyler hissetmesi mümkün deÄŸil. Burak benim âÅŸÄ±k olduÄŸum adam. Buna raÄŸmen aynÄ± dizide oynarken öpüÅŸme sahnesinde romantizm hissetmemiÅŸtim. EÄŸer orada öyle bir ÅŸey hissedersen rolünü yapamÄ±yorsun demektir. Çünkü bunlar ayrÄ± dinamikler” dedi.

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