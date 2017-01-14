Tolgahan SayÄ±ÅŸman Almeda Abazi Ã§ifti ne zaman evlenecek

Tolgahan SayÄ±ÅŸman'Ä±n niÅŸanlÄ±sÄ± Almeda Abazi evleniyor. SayÄ±ÅŸman, niÅŸanlÄ±sÄ±na sÃ¼rpriz yaparak nikah tarihlerini doÄŸum gÃ¼nÃ¼ olarak belirledi.

Tolgahan SayÄ±ÅŸman, niÅŸanlÄ±sÄ± Almeda Abazi’ye sürpriz yaparak nikâh tarihini güzel oyuncunun doÄŸum gününe aldÄ±.Tolgahan SayÄ±ÅŸman’dan niÅŸanlÄ±sÄ± Almeda Abazi’ye romantik hediye. YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu, kasÄ±m ayÄ±nda Abazi ile niÅŸanlanmÄ±ÅŸ ve düÄŸün hazÄ±rlÄ±klarÄ± için kollarÄ± sÄ±vamÄ±ÅŸtÄ±.

DoÄŸum gününde evlenecek

Bir hafta önce nikâh iÅŸlemlerini baÅŸlatan SayÄ±ÅŸman, gün olarak güzel oyuncunun doÄŸum günü olan 13 Åžubat’Ä± aldÄ±. Abazi, sevgilisinin romantik sürprizini nikâh dairesine gidince öÄŸrendi.

'Beni çok duygulandÄ±rdÄ±n'

HT Magazin'den Mehmet ÇalÄ±ÅŸkan'Ä±n haberine göre;günü aldÄ±ktan sonra Abazi ile birlikte nikâh dairesine giden SayÄ±ÅŸman, memurun hangi günde evlenmek istediklerini sormasÄ± üzerine “13 Åžubat’ta evlenmek istiyoruz” cevabÄ±nÄ± verdi.