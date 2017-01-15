GÃ¼lÅŸen'in yeni evinin kirasÄ± dudak uÃ§urttu

GÃ¼lÅŸen'in RumelihisarÄ±'na taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± evin kirasÄ± aylÄ±k 13 bin euro. Evlerini bÃ¼yÃ¼tmek isteyen ikili tabir-i caizse saray yavrusuna 52 bin 410 TL Ã¶deyecek.

GeçtiÄŸimiz günlerde bebeÄŸini kucaÄŸÄ±na alan GülÅŸen ve eÅŸi Ozan ÇolakoÄŸlu, yeni bir eve taÅŸÄ±ndÄ±. GülÅŸen ve Ozan ÇolakoÄŸlu çifti hastane çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda yeni evlerine geçecek. Büyüyen aileleri için daha rahat edecekleri bir eve taÅŸÄ±nmayÄ± tercih eden ikili, Bebek'ten ayrÄ±lÄ±p RumelihisarÄ±'na yerleÅŸti. Üç katlÄ± bir villa kiralayan ÇolakoÄŸlu, aylÄ±k 13 bin euro (52 bin 410 TL) ödeyecek.