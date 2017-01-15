Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 15/01/2017 11:27

ÃœnlÃ¼ iÅŸ adamÄ± Ä°skender Korhan evinde Ã¶lÃ¼ bulundu


Kemer'de yaÅŸayan iÅŸadamÄ± Ä°skender Korhan eÅŸi tarafÄ±ndan salonda Ã¶lÃ¼ bulundu.

15 yÄ±ldÄ±r Kemer'de yaÅŸayan 50 yaÅŸÄ±ndaki Ä°skender Korhan, Yeni Mahalledeki evinin salonunda eÅŸi Dina Borisevich tarafÄ±ndan ölü bulundu. Koltukta oturur ÅŸekilde bulunan Ä°skender Korhan'Ä±n ölüm haberini duyan birçok arkadaÅŸÄ± evin önüne gelirken, Kemer Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla Emniyet MüdürlüÄŸü Olay Yeri Ä°nceleme ekibi evde delil topladÄ±. Kemer Nöbetçi Cumhuriyet savcÄ±sÄ± da olay yerinde inceleme yaptÄ±. 2 çocuk babasÄ± Ä°skender Korhan'Ä±n cenazesi, Adli TÄ±p Kurumundaki incelemenin ardÄ±ndan topraÄŸa verilecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


NurgÃ¼l YeÅŸilÃ§ay Dubai'de Ä°ngiltere kraliÃ§esi gibi aÄŸÄ±rlandÄ±

ÃœnlÃ¼ oyuncu NurgÃ¼l YeÅŸilÃ§ay Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni iÃ§in gittiÄŸi Dubai'de geceliÄŸi 100 bin TL'lik odada kaldÄ±.


GÃ¼lÅŸen'in yeni evinin kirasÄ± dudak uÃ§urttu

GÃ¼lÅŸen'in RumelihisarÄ±'na taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± evin kirasÄ± aylÄ±k 13 bin euro. Evlerini bÃ¼yÃ¼tmek isteyen ikili tabir-i caizse saray yavrusuna 52 bin 410 TL Ã¶deyecek.


BÃ¼ÅŸra Develi sevgilisinin Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesi hakkÄ±nda ne dedi

BÃ¼ÅŸra Develi, sevgilisi Burak Deniz ile ErÃ§el'in Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesini deÄŸerlendirdi.