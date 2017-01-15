ÃœnlÃ¼ iÅŸ adamÄ± Ä°skender Korhan evinde Ã¶lÃ¼ bulundu

Kemer'de yaÅŸayan iÅŸadamÄ± Ä°skender Korhan eÅŸi tarafÄ±ndan salonda Ã¶lÃ¼ bulundu.
15 yÄ±ldÄ±r Kemer'de yaÅŸayan 50 yaÅŸÄ±ndaki Ä°skender Korhan, Yeni Mahalledeki evinin salonunda eÅŸi Dina Borisevich tarafÄ±ndan ölü bulundu. Koltukta oturur ÅŸekilde bulunan Ä°skender Korhan'Ä±n ölüm haberini duyan birçok arkadaÅŸÄ± evin önüne gelirken, Kemer Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla Emniyet MüdürlüÄŸü Olay Yeri Ä°nceleme ekibi evde delil topladÄ±. Kemer Nöbetçi Cumhuriyet savcÄ±sÄ± da olay yerinde inceleme yaptÄ±. 2 çocuk babasÄ± Ä°skender Korhan'Ä±n cenazesi, Adli TÄ±p Kurumundaki incelemenin ardÄ±ndan topraÄŸa verilecek.