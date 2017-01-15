NurgÃ¼l YeÅŸilÃ§ay Dubai'de Ä°ngiltere kraliÃ§esi gibi aÄŸÄ±rlandÄ±

ÃœnlÃ¼ oyuncu NurgÃ¼l YeÅŸilÃ§ay Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni iÃ§in gittiÄŸi Dubai'de geceliÄŸi 100 bin TL'lik odada kaldÄ±.

Kösem Sultan karakteriyle AraplarÄ±n gönlüne taht kuran Nurgül YeÅŸilçay, geçtiÄŸimiz gün Dubai'de ödül aldÄ±. AraplarÄ±n ünlü oyuncuya iki gün için 200 bin TL harcadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.Dubai'de düzenlenen UluslarasÄ± Arap Festivali Ödülleri'nde (DIAFA), bu yÄ±l 'En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu' ödülüne layÄ±k görülen Nurgül YeÅŸilçay, 9 Ocak günü ödülü teslim aldÄ±. Dubai'de iki gün geçiren ünlü oyuncu, krallar dairesinde aÄŸÄ±rlandÄ±.

GECELÄ°ÄžÄ° 100 BÄ°N TL, ARAPLAR TAHSÄ°S ETTÄ°

Dubai Palm Atlantis Hotel'de konaklayan Nurgül YeÅŸilçay'a tesisin en pahalÄ± odasÄ± 'Kraliyet Köprü Suiti' tahsis edildi. 3 yatak odasÄ±, 1 salon, 2 teraslÄ±, özel uÅŸaklÄ±, 1000 metrekare suitin gecelik fiyatÄ± 100 bin TL. Festival komitesi Dubai'de 2 gece kalan Nurgül YeÅŸilçay için 200 bin TL ödedi.

YEÅžÄ°L ELBÄ°SEYLE DAMGA VURDU

9 Ocak günü gerçekleÅŸen törende yeÅŸil elbisesiyle Arap basÄ±nÄ±nÄ±n ilgi odaÄŸÄ± olan Nurgül YeÅŸilçay, teÅŸekkür konuÅŸmasÄ±nda, "Ä°lk kez Dubai'ye geliyorum. GördüÄŸüm ilgiden, Arap fanlarÄ±mla buluÅŸmaktan çok mutluyum. Arap dünyasÄ±nÄ±n önemli isimleriyle aynÄ± kategoride yarÄ±ÅŸmaktan ve sonuç olarak bu ödülü almaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.