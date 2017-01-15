Aleyna Tilki hayÄ±rlÄ± evlat olduÄŸunu bÃ¶yle gÃ¶sterdi

GeÃ§en yÄ±la "CevapsÄ±z Ã‡Ä±nlama" ÅŸarkÄ±sÄ±yla damgasÄ±nÄ± vuran Aleyna Tilki, ailesine Ä°stanbul Pendik'te 750 bin liralÄ±k ev aldÄ±.

Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÄ±la damgasÄ±nÄ± vuran Aleyna Tilki, ne kadar hayÄ±rlÄ± bir evlat olduÄŸunu gösterdi. ReÅŸit olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± içkili mekanlarda sahne almasÄ± yasak olan ve bu yüzden de 18 yaÅŸÄ±na kadar aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± derslerine veren Aleyna Tilki, ailesinin de yüzünü güldürdü. "CevapsÄ±z ÇÄ±nlama" ÅŸarkÄ±sÄ±yla 2016'da Türkiye'nin gündemine oturan 16 yaÅŸÄ±ndaki Aleyna Tilki, sadece beÅŸ ay içerisinde kazandÄ±ÄŸÄ± paralarla anne ve babasÄ± Havva-Mehmet Tilki'ye, Ä°stanbul Pendik'te deniz manzaralÄ± bir rezidanstan daire aldÄ±.

750 BÄ°N LÄ°RA VERDÄ°

Banka kredisi kullanan Tilki ailesi 750 bin liraya ev sahibi oldu. Aleyna tapunun annesinin üzerine yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

BAKÜ KONSERÄ°NDEN 50 BÄ°N LÄ°RA KAZANDI

YaÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla sadece halk konserleri verebilen Aleyna Tilki, organizasyonun büyüklüÄŸüne göre 20-30 bin TL arasÄ±nda kazanÄ±yor. Aleyna en son yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Azerbaycan'Ä±n baÅŸkenti Bakü'de konser verdi. Bir saatte 50 bin TL aldÄ±.