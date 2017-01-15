HÃ¼lya AvÅŸar'Ä±n teyzesinin yaÄŸmurla 9 senedir baÅŸÄ± dertte

BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilÃ§esinde yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ±ndan sonra sular altÄ±na kalan eviyle 9 senedir uÄŸraÅŸan HÃ¼lya AvÅŸar'Ä±n teyzesi Hatice Kayserili Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ yargÄ±ya taÅŸÄ±yarak bulmayÄ± umuyor.

Hülya AvÅŸar'Ä±n doÄŸup büyüdüÄŸü, teyzesi Hatice Kayserili'nin ikamet ettiÄŸi BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilçesi, Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesindeki ev, ÅŸiddetli yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ±ndan sonra sular altÄ±nda kaldÄ±.

9 SENEDÄ°R AYNI ÇÄ°LE

Hatice Kayserili ile 5 kiÅŸilik ailesi sel sularÄ±ndan her defasÄ±nda zarar görmekten bÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. 1965 yÄ±lÄ±ndan bu yana ikamet ettikleri evin alt katÄ±nÄ± her yaÄŸmurda su bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ufuk Kayserili ve eÅŸi Hatice Kayserili son 9 yÄ±ldÄ±r aynÄ± çileyi çektiklerini belirtti. Hülya AvÅŸar'Ä±n teyzesi olan Hatice Kayserili, "YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± yetkililere ilettiÄŸimiz de bize 'Hülya AvÅŸar size yeni eÅŸyalar alsÄ±n ve evinizi dayayÄ±p döÅŸesin' ÅŸeklinde komik cevaplar veriyorlar. ArtÄ±k her yaÄŸmurda uyku uyuyamÄ±yoruz. Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k. Yetkililer görevlerini yapÄ±p, bu menfezi Ä±slah etmelerini istiyoruz. ArtÄ±k konuyu yargÄ±ya taÅŸÄ±maya da karar verdik" diye konuÅŸtu.