Ã‡aÄŸatay Ulusoy artÄ±k bir damla bile alkol tÃ¼ketemeyecek

ÃœnlÃ¼ oyuncu Ã‡aÄŸatay Ulusoy'un karaciÄŸeri yaÄŸlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in baÅŸta alkol olmak Ã¼zere dil, beyin gibi sakatatlar, kremalÄ± gÄ±dalar, Ã§ikolata, alkol, hamur iÅŸleri, katÄ± yaÄŸlar ve gazlÄ± iÃ§ecekler tÃ¼ketmesi yasaklandÄ±.
ÇaÄŸatay Ulusoy yediÄŸine içtiÄŸine dikkat etmeyince hastanelik oldu. 26 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun karaciÄŸerinde yaÄŸlanma tespit edildi.
BÄ°RÇOK YÄ°YECEK YASAKLANDI
Maslak'taki özel bir hastanede tedavi gören ÇaÄŸatay Ulusoy doktor tavsiyesiyle özel diyete baÅŸladÄ±. ÇaÄŸatay'Ä±n dil, beyin gibi sakatatlar, kremalÄ± gÄ±dalar, çikolata, alkol, hamur iÅŸleri, katÄ± yaÄŸlar,ve gazlÄ± içecekler tüketmesi yasaklandÄ±.