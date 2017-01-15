Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 15/01/2017 20:48

Ã‡aÄŸatay Ulusoy artÄ±k bir damla bile alkol tÃ¼ketemeyecek


ÃœnlÃ¼ oyuncu Ã‡aÄŸatay Ulusoy'un karaciÄŸeri yaÄŸlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in baÅŸta alkol olmak Ã¼zere dil, beyin gibi sakatatlar, kremalÄ± gÄ±dalar, Ã§ikolata, alkol, hamur iÅŸleri, katÄ± yaÄŸlar ve gazlÄ± iÃ§ecekler tÃ¼ketmesi yasaklandÄ±.

ÇaÄŸatay Ulusoy yediÄŸine içtiÄŸine dikkat etmeyince hastanelik oldu. 26 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun karaciÄŸerinde yaÄŸlanma tespit edildi.

BÄ°RÇOK YÄ°YECEK YASAKLANDI

Maslak'taki özel bir hastanede tedavi gören ÇaÄŸatay Ulusoy doktor tavsiyesiyle özel diyete baÅŸladÄ±. ÇaÄŸatay'Ä±n dil, beyin gibi sakatatlar, kremalÄ± gÄ±dalar, çikolata, alkol, hamur iÅŸleri, katÄ± yaÄŸlar,ve gazlÄ± içecekler tüketmesi yasaklandÄ±.

 

 

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