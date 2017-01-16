Eski vekilin oÄŸlunun dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde 15 kilo altÄ±n takÄ±ldÄ± takÄ±lar valize zor sÄ±ÄŸdÄ±

Eski milletvekili Mehmet GÃ¼neÅŸ'in oÄŸlunun dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde davetliler 15 kilo altÄ±n taktÄ±.

Dolarda yaÅŸanan yükseliÅŸin ardÄ±ndan vatandaÅŸlar arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k bulan "dolar bozdurma" kampanyasÄ± düÄŸünde de karÅŸÄ±lÄ±k buldu. Eski ANAP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Mehmet GüneÅŸ'in oÄŸlunun düÄŸününde davetliler, geline dolar yerine altÄ±n takmayÄ± tercih edince, takÄ±lar valizle taÅŸÄ±ndÄ±.

15 KÄ°LO ALTIN TAKILMIÅž

Habertürk'ün haberine göre; Gecede deÄŸeri 2 milyon TL'yi bulan yaklaÅŸÄ±k 15 kilo altÄ±n takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Ä°ÅŸadamÄ± Mehmet GüneÅŸ ve Fatma GüneÅŸ çiftinin oÄŸullarÄ± Ferhat GüneÅŸ ile AnkaralÄ± iÅŸadamÄ± Hüsamettin Üstünel ile eÅŸi Sare Üstüel'in kÄ±zlarÄ± Mürüvvet Üstünel'in görkemli düÄŸünleri JW Marriott Otel'de gerçekleÅŸti.

YENÄ° VE ESKÄ° BAKANLAR ORADAYDI

Genç çiftin nikâh ÅŸahitliklerini GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Çelik, eski TBMM BaÅŸkanÄ± Cemil Çiçek, eski Adalet BakanÄ± Oltan Sungurlu, Mehmet Akyürek, Halil Özcan, Mehmet Ali Develi ve Mahmut Kaçar yaptÄ±. Ä°mzalarÄ±n atÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aile cüzdanÄ±nÄ± geline veren Cemil Çiçek, "Evlilik uzun bir yolculuk. Nikâh sÄ±rasÄ±nda bir arkadaÅŸ 'AyaÄŸÄ±na bas' dedi. Ama siz gaza gelmeyin. Mutlu bir evlilik için birbirinizin ne ayaÄŸÄ±na basÄ±n, ne de damarÄ±na basÄ±n" dedi.

ALTINLARI KESELER ALMADI VALÄ°ZE DOLDURDULAR

NikâhÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan takÄ± töreninde kilolarca altÄ±n önce keselere dolduruldu. Keselerin dolmasÄ± üzerine altÄ±nlar valize konuldu. Kilolarca altÄ±nla tÄ±ka basa dolan bavul daha sonra görevli tarafÄ±ndan düÄŸün salonundan çÄ±karÄ±larak güvenli bir yere nakledildi. Zincir, bilezik ve kolye gibi bazÄ± takÄ±lar ise gelinin üstünde kaldÄ±. DüÄŸünde altÄ±nlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Türk LirasÄ± ve çok az da dolar takÄ±ldÄ±.

'EKONOMÄ° OKUDUM'

Damat Ferhat GüneÅŸ, altÄ±nlarÄ± nasÄ±l deÄŸerlendireceÄŸinin sorulmasÄ± üzerine, "Ekonomi okudum. Toplanan altÄ±nlarÄ± en uygun ÅŸekilde Ankara'mÄ±z için deÄŸerlendireceÄŸiz. Urfa'nÄ±n geleneÄŸinde altÄ±n bir adettir. EÅŸim AnkaralÄ±, o da bize ayak uyduruyor" dedi. Gelin Üstüner ise altÄ±nlarÄ± taÅŸÄ±rken yorulduÄŸunu ifade etti.