Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 16/01/2017 10:01

ABD'li Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä± Lindsay Lohan MÃ¼slÃ¼man oldu


ABD'li oyuncu, model ve pop ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Lindsay Lohan MÃ¼slÃ¼man olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Hristiyan Katolik bir ailenin kÄ±zÄ± olarak doÄŸan ABD'li oyuncu, model ve pop ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Lindsay Lohan daha sonra farklÄ± dinsel inanÄ±ÅŸlara yönelmiÅŸti. GeçtiÄŸimiz yÄ±l iÅŸlediÄŸi bir trafik suçu yüzünden 125 saat kamu hizmetinde çalÄ±ÅŸma cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan Lindsay Lohan, cezasÄ± kapsamÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± New York'taki okula giderken Kur'an'Ä±n Ä°ngilizce çevirisiyle objektiflere yakalanmÄ±ÅŸ ve hakkÄ±nda "Müslüman oldu" iddialarÄ± ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

TÜRKÄ°YE'DE BAÅžINI ÖRTTÜ

Son olarak 2016 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±nda Gaziantep'e gelen ve burada Suriyeli aileleri ziyaret eden Lohan baÅŸörtüsü takmÄ±ÅŸ ve objektiflerin önüne geçmiÅŸti. Elinde Kur'an'la görüntülenen daha sonra da baÅŸörtüsüyle objektiflere poz veren Lohan son yaptÄ±ÄŸÄ± hamleyle "Müslüman oldu" iddialarÄ±nÄ± neredeyse doÄŸruladÄ±. Instagram hesabÄ±ndaki tüm fotoÄŸraflarÄ± silip, hayatÄ±nda beyaz bir sayfa açtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± veren Lohan, Instagram'daki isminin yanÄ±na "Alaikum salam" yazdÄ±. Lohan'Ä±n Instagram'Ä±ndaki bu deÄŸiÅŸiklik tüm insanlÄ±ÄŸÄ± selama davet eden Ä°slam'Ä±n davetine icabet olarak algÄ±landÄ±. Yani Lohan dolaylÄ± yoldan Müslüman olduÄŸunu ilan etti.

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