Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 16/01/2017 10:05

Hande Yener'in oÄŸlu Ã‡aÄŸÄ±n ile yakÄ±nlaÅŸtÄ± iddiasÄ± MÃ¼jde Uzman'Ä± Ã§Ä±ldÄ±rttÄ±


Hande Yener'in oÄŸlu Ã‡aÄŸÄ±n ile yakÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair Ã§Ä±kan haberler nedeniyle MÃ¼jde Uzman sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu.

ÅžarkÄ±cÄ± Hande Yener, önceki akÅŸam 44. yaÅŸÄ±na girdi. Trump Tower içerisinde bulunan bin kiÅŸilik bir gece kulübünü kapatan Yener, sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na kadar eÄŸlendi. Kendisinden 12 yaÅŸ küçük niÅŸanlÄ±sÄ± Cem Åženol'un özel olarak organize ettiÄŸi doÄŸum partisinde, Yener'in oÄŸlu ÇaÄŸÄ±n KulaçoÄŸlu, Müjde Uzman, Aylin CoÅŸkun ve bu sene Survivor'a katÄ±lacak olan Eser West gibi isimler de katÄ±ldÄ±.Gecede yakÄ±nlaÅŸtÄ±klarÄ± iddia edilen Müjde Uzman ve Hande Yener'in oÄŸlu ÇaÄŸÄ±n KulaçoÄŸlu'nun mekanÄ± arka kapÄ±sÄ±ndan terk ettikleri ÅŸeklinde haberler yapÄ±ldÄ±.

"HAFTALIK GÖMME SEANSIMIZA HOÅž GELDÄ°NÄ°Z"

Ancak Uzman, aÅŸk haberlerini sosyal medya hesabÄ±na taÅŸÄ±yarak sert bir dille yalanladÄ±. Müjde Uzman ÅŸu ifadelere yer verdi: "Evet, haftalÄ±k gömme seansÄ±mÄ±za hoÅŸ geldiniz! Haberi yapanÄ±n ismini göremedim, yoksa onu sokardÄ±m yerin dibine de… UtanmasÄ± olmayanlara zor."

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