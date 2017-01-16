TarÄ±k Akan'Ä±n oÄŸlu BarÄ±ÅŸ ÃœregÃ¼l ÅŸarkÄ±cÄ± Asya Engin ile evlendi

TarÄ±k Akan'Ä±n oÄŸlu BarÄ±ÅŸ ÃœregÃ¼l, Ã¶nceki akÅŸam BeyoÄŸlu'ndaki tarihi Pano Åžarap Evi'nde Asya Engin ile dÃ¼nya evine girdi.

16 Eylül 2016'da vefat eden YeÅŸilçam'Ä±n efsanevi ismi TarÄ±k Akan'Ä±n oÄŸlu BarÄ±ÅŸ Üregül, ÅŸarkÄ±cÄ± Asya Engin'le evlendi. Usta oyuncunun vefatÄ± nedeniyle ertelenen düÄŸün, önceki akÅŸam BeyoÄŸlu'ndaki tarihi Pano Åžarap Evi'nde yapÄ±ldÄ±. Genç çifti bu önemli günde TarÄ±k Akan'Ä±n yakÄ±n dostlarÄ± da yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

"ÇOK ISRAR ETTÄ°, KIRAMADIM"

BarÄ±ÅŸ Üregül, düÄŸünün ardÄ±ndan ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: "DüÄŸünün burada yapÄ±lmasÄ±nÄ± eÅŸim Asya istedi. Onun annesiyle babasÄ± da burada evlenmiÅŸ. Çok Ä±srar etti, kÄ±ramadÄ±m. Aileler arasÄ±nda gizli bir düÄŸün yapalÄ±m dedik aslÄ±nda... BabamÄ±n da görmesini isterdim, onun üzüntüsünü yaÅŸÄ±yorum. BurayÄ± saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda babamla birlikte gelip tutmuÅŸtuk. DüÄŸünü görmek nasip olmadÄ±."