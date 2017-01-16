Ece Erken kendisine destek olan GÃ¼lben Ergen'e sitem etti

Ece Erken ile eski eÅŸi Erhan Ã‡elik arasÄ±nda Ã§Ä±kan aÅŸk iddialarÄ±na karÅŸÄ± GÃ¼lben Ergen, arkadaÅŸÄ± Ece Erken'in yanÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi. Erken, "KeÅŸke haber Ã§Ä±kar Ã§Ä±kmaz aÃ§Ä±klama yapsaydÄ±n, Ã§ok kÄ±rÄ±ldÄ±m, Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼m, sabahtan beri gÃ¶zyaÅŸÄ±m dinmedi." diye GÃ¼lben Ergen'e sitem etti.

Erhan Çelik'le Gülben Ergen'in evliliÄŸinin bitmesine yol açtÄ±ÄŸÄ± dedikodularÄ±nÄ± yalanlayan sunucu, "Benim kimseyle iliÅŸkim yok" dedi.Erken, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Bu iddia tamamen asÄ±lsÄ±z. Ben, kendi ayaklarÄ± üstünde durmaya çalÄ±ÅŸan bir kadÄ±nÄ±m. HayatÄ±m, iÅŸim ve oÄŸlum. Sadece iÅŸimle ilgileniyorum."

"MANYAK MISINIZ?"

Erken ayrÄ±ca sosyal medya hesabÄ±ndan da ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: "Benden izin alÄ±narak paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ oÄŸlumun fotoÄŸrafÄ± ve sadece bey diye hitap edip, iÅŸ konuÅŸtuÄŸum birine platonik aÅŸÄ±k yaptÄ±nÄ±z, yuva yÄ±ktÄ±rdÄ±nÄ±z! Pardon siz hangi kafayÄ± yaÅŸÄ±yorsunuz! Manyak mÄ±sÄ±nÄ±z!"

GÜLBEN ERGEN KAYITSIZ KALMADI

Ünlü sunucunun bu paylaÅŸÄ±mÄ±na altÄ±na Gülben Ergen de yorum yaptÄ±. Ergen, "Güzel kÄ±z takma kafana böyle ÅŸeyleri... OÄŸlunla yaÅŸamÄ±n tasÄ±na keyfine var :) Ben her türlü desteÄŸimle yanÄ±ndayÄ±m" dedi.

"ÇOK KIRILDIM, ÇOK ÜZÜLDÜM"

Bu yorumun ardÄ±ndan Erken, Gülben Ergen'e dert yandÄ±: "KeÅŸke haber çÄ±kar çÄ±kmaz açÄ±klama yapsaydÄ±n, çok kÄ±rÄ±ldÄ±m, çok üzüldüm, sabahtan beri gözyaÅŸÄ±m dinmedi.. En ufak alakam olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸin halde hiç açÄ±klama yapmadÄ±n. Geç oldu ama yine de teÅŸekkür ederim, yalnÄ±z baÅŸÄ±na mücadele eden bir kadÄ±n olarak beni en iyi senin anlaman gerekiyordu, teÅŸekkür ederim."