Hadise'nin cÃ¼retkÃ¢r elbisesi Ã§ok konuÅŸulacak

O Ses TÃ¼rkiye'nin sevilen jÃ¼ri Ã¼yesi Hadise, bu hafta giydiÄŸi dantelli kÄ±yafetiyle dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.

Hadise, jüri üyeliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± O Ses Türkiye programÄ±nda giydiÄŸi kÄ±yafetlerle magazin gündemine damga vuruyor. Geçen hafta giydiÄŸi elbisesi spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda transparan hale gelince zor anlar yaÅŸayan Hadise, bu hafta dantelden transparan bir bluzla ekranlardaydÄ±.

DANTELLÄ° VE DEKOLTELÄ° KIYAFETÄ°YLE DÄ°KKAT ÇEKTÄ°

Geçen haftaki kÄ±yafetiyle magazincilerin diline dolanan Hadise, hakkÄ±nda yapÄ±lan eleÅŸtirileri dikkate almamÄ±ÅŸ olacak ki, dün akÅŸam daha cüretkar bir kÄ±yafetle izleyicinin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Genç ÅŸarkÄ±cÄ±, siyah dantelli ve göÄŸüs dekolteli kÄ±yafetiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi baÅŸardÄ±.Hadise bu hafta daha cüretkardÄ±... Dantelli bluzunun göÄŸüs dekoltesi dikkat çekti...

SPOT IÅžIKLARININ AZÄ°ZLÄ°ÄžÄ°NE UÄžRAMIÅžTI

ÅžarkÄ±cÄ± Hadise, geçen hafta 'O Ses Türkiye' yarÄ±ÅŸmasÄ±nda kardeÅŸi Derya AçÄ±kgöz'ün tasarÄ±mÄ± bir elbise giymiÅŸ ve elbise stüdyo Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda transparan bir hale gelmiÅŸti. KÄ±yafetinin ve spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n azizliÄŸine uÄŸrayan Hadise, magazincilerin diline düÅŸmüÅŸtü.