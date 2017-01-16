Victoria's Secret'Ä±n gÃ¼zel meleÄŸi Kendall Jenner'Ä±n o hali ÅŸok etti

Victoria's Secret'Ä±n meleklerinden Kendall Jenner'Ä±n makyajsÄ±z haliyle objektiflere yakalandÄ±.

Victoria's Secret'Ä±n güzel meleÄŸi ve Kardashian ailesinin küçüÄŸü Kendall Jenner'Ä±n makyajsÄ±z hali görenleri ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. GüzelliÄŸiyle herkesi büyüleyen Kendall Jenner, geçtiÄŸimiz gün New York sokaklarÄ±nda kameralara bu ÅŸekilde yakalandÄ±. AlÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸumuz Jenner görüntüsünden çok uzaklarda olan ünlü model, objektiflerden kaçmaya ve yüzünü saklamaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Lise yÄ±llarÄ±nda çok fazla cilt sorunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Jenner; "Gençken çok kötü sivilcelerim vardÄ±, hala aklÄ±mda! Sekizinci ya da dokuzuncu sÄ±nÄ±ftayken çok büyük cilt problemleri yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±m. KonuÅŸurken insanlarÄ±n yüzüne bakmaya çekinirdim." ÅŸeklinde açÄ±klamada bulunmuÅŸtu.