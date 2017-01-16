Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 16/01/2017 13:56

BurÃ§in TerzioÄŸlu Ä°lker Kaleli Ã§ifti evlerinin o halini gÃ¶rÃ¼nce ÅŸok oldu


BurÃ§in TerzioÄŸlu Ä°lker Kaleli Ã§iftinin Rumeli hisarÄ±ndaki evlerini su bastÄ±.

Burçin TerzioÄŸlu'nun sevgilisi Ä°lker Kaleli ile RumelihisarÄ±'nda birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evini su bastÄ±. Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre Ä°lker Kaleli ve Burçin TerzioÄŸlu'nun evini su bastÄ±. Ünlü çift karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± manzarayla neye uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±lar. GeçtiÄŸimiz hafta Ä°stanbul'u etkisi altÄ±na alan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kesilmesi sonrasÄ± hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artmasÄ±yla eriyen kar sularÄ± güzel oyuncunun teras katÄ±ndan evin içeri girince birçok eÅŸyasÄ± sular altÄ±nda kaldÄ±.

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