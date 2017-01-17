Sezen Aksu yeni albÃ¼m Ã§Ä±karttÄ±

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Sezen Aksu "Biraz Pop, Biraz Sezen" adlÄ± yeni albÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karttÄ±.

AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak söz ve müziÄŸi kendisine ait ÅŸarkÄ±lardan oluÅŸan Sezen Aksu'nun yeni albümü "Biraz Pop, Biraz Sezen", bugün satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±ldÄ±.Toplam 16 ÅŸarkÄ±dan oluÅŸan albümde Sezen Aksu'nun, müziÄŸinde ve kiÅŸisel dünyasÄ±nda geldiÄŸi nokta ve gözlemlerini sözlerine ve müziÄŸine yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± dikkati çekerken, ünlü sanatçÄ± ise yeni albümüyle ilgili olarak, "SöylediÄŸim ÅŸarkÄ±lar, popüler hale geldiler belki ama her zaman bir yönüyle kiÅŸisel oldular. Bu açÄ±dan yaptÄ±ÄŸÄ±m müzik, pop kategorisinde sayÄ±lamaz tam olarak. AslÄ±nda hep iç içe ve biraz ayrÄ± durdu bu iki ifade ÅŸekli birbirinden. Bu albüm de galiba bu ayrÄ±m ve aynÄ±lÄ±ÄŸÄ±n demlendiÄŸi bir albüm oldu" ifadesini kullandÄ±. Kapak fotoÄŸrafÄ± Sinan Tuncay tarafÄ±ndan çekilen "Biraz Pop, Biraz Sezen" albümü SN Müzik etiketiyle, DMC tarafÄ±ndan yarÄ±n Türkiye'de daÄŸÄ±tÄ±ma sunulacak. Albüm, bugün ise tüm dünyada dijital platformlardan satÄ±n alÄ±nabilecek.