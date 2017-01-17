Kerimcan Durmaz'Ä±n takÄ±larÄ±nÄ±n deÄŸeri ÅŸok etti

Sosyal medya fenomeni Kerim Durmaz'Ä±n taktÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼k, bileklik ve saatin deÄŸerinin 300 bin lira olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir doÄŸum gününde takÄ±larÄ±yla dikkat çekti. Kerimcan Durmaz'Ä±n takÄ±larÄ±nÄ±n deÄŸeri ÅŸoke etti. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÄ±lÄ±n son günlerinde Samsun'da sahne aldÄ±ÄŸÄ± bir mekânda saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ ve uzun bir süre ortalarda görünmemiÅŸti.

ARKADAÅžININ DOÄžUM GÜNÜNÜ KUTLADI

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± bazÄ± önlemlar alan, sahne alacaÄŸÄ± mekânlarÄ± titizlikle araÅŸtÄ±rÄ±p inceleyen, güvenlik görevlisi talebinde bulunan ve sosyal medyada tepki çekecek paylaÅŸÄ±mlar yapmaktan kaçÄ±nmaya baÅŸlayan Durmaz, önceki gün 'Ah Mazi by My Cabaret'deydi. Gecede bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n doÄŸum günü kutlayan internet fenomeni, deÄŸeri binlerce lirayÄ± bulan takÄ±larÄ±yla dikkat çekti.

ÜZERÄ°NDE SERVET TAÅžIYOR

Durmaz, her ne kadar ÅŸöhretle birlikte kazancÄ±nÄ±n çok fazla arttÄ±ÄŸÄ± yönündeki haberlere tepki gösterse de üzerindeki takÄ±lar bunun aksini söylüyordu. Kerimcan Durmaz'Ä±n gecede koluna taktÄ±ÄŸÄ± saatin deÄŸerinin 11 bin euro, bilekliÄŸinin 25 bin dolar, pÄ±rlanta yüzüÄŸünün 30 bin euro, taÅŸ yüzüÄŸünün ise 15 bin dolar olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.