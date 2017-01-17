Burcu GÃ¶nder'in hamilelikten sonra aldÄ±ÄŸÄ± kilolar ÅŸok etti

BÃ¼lent Emin Parlak ile Burcu GÃ¶nder Ã§iftinin 8 ay Ã¶nce bebekleri dÃ¼nyaya gelmiÅŸti. GÃ¶nder, hamilelikte aldÄ±ÄŸÄ± fazla kilolarÄ±yla dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.

Bülent Emin Parlak ve Burcu Gönder, uzun bir aradan sonra bir davette ortaya çÄ±ktÄ±. Burcu Gönder'in aldÄ±ÄŸÄ± fazla kilolar ise dikkatlerden kaçmadÄ±.GeçtiÄŸimiz aylarda Lisa adÄ±nÄ± verdikleri kÄ±z çocuklarÄ±nÄ± kucaklarÄ±na alan Bülent Emin Parlak ve Burcu Gönder, uzun bir aradan sonra bir davette ortaya çÄ±ktÄ±. 8 ay önce bebeklerini kucaklarÄ±na alan ikiliden Burcu Gönder'in aldÄ±ÄŸÄ± fazla kilolar ise dikkatlerden kaçmadÄ±. Ünlü oyuncu, saçlarÄ±na yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kahkülle de yeni imajÄ±yla objektiflere poz verdi.