Demet AkalÄ±n tÃ¼m sanat camiasÄ±nÄ± polise moral konseri iÃ§in Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

Demet AkalÄ±n, Reina katliamcÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tÃ¼m sanat camiasÄ±nÄ± harekete geÃ§irmek iÃ§in sosyal medya hesabÄ±ndan "Dev bir moral konseri yapalÄ±m polislerimize herkes gelsin ÅŸarkÄ±cÄ±lar birer ÅŸarkÄ± sÃ¶ylesin" diye Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov'un dün gece yakalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, sosyal medyada tepksini dile getirenler arasÄ±nda Demet AkalÄ±n da vardÄ±. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± sadece yorum yapmakla kalmadÄ±, bir de sanat camiasÄ±na çaÄŸrÄ±da bulundu.

"BÄ°R ÅžEYLER YAPALIM"

'Türk polisi yakalar' etiketiyle fotoÄŸraf paylaÅŸan AkalÄ±n, "Dev bir moral konseri yapalÄ±m polislerimize herkes gelsin ÅŸarkÄ±cÄ±lar birer ÅŸarkÄ± söylesin, dizi sanatçÄ±larÄ± sunsun. Valla bir ÅŸeyler yapalÄ±m haklarÄ±nÄ± ödeyemeyecekmiÅŸiz gibime geliyor." ifadelerini kullandÄ±.