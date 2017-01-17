Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 17/01/2017 22:31

Hadise HacÄ± SabancÄ± ile ilgili aÅŸk iddialarÄ±na cevap verdi

Hadise

Forum Kayseriâ€™de imza gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenleyen Hadise, HacÄ± SabancÄ± ile aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dair iddialara aÃ§Ä±klÄ±k getirdi

Güzel sarkÄ±cÄ± Hadise herkesin merak ettiÄŸi konuya açÄ±klÄ±k getirdi.GeçtiÄŸimiz haftalarda Karaköy’deki bir mekandan Hakan SabancÄ±’nÄ±n otomobiliyle ayrÄ±lmasÄ±yla ilgili de konuÅŸan ÅŸarkÄ±cÄ±, “O gün benim aracÄ±m yoktu, Hakan sadece güzel bir jest yaptÄ±. Bir aÅŸk söz konusu deÄŸil. Mekândan çÄ±karken korumalarÄ±n ÅŸemsiye açmasÄ± bana özel bir durum deÄŸil. AnlÄ±k geliÅŸen bir olay. Ben bekâr bir kadÄ±nÄ±m. Biriyle aÅŸk yaÅŸarsam bunu zaten söylerim. Özel hayatÄ±mla alakalÄ± sansasyon yaptÄ±rmam.” diye konuÅŸtu

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