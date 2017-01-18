Asena Atalay Caner Erkin'e dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi icra verdi

GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda dÃ¼nya evine giren Caner-ÅžÃ¼kran Erkin Ã§iftine Asena Atalay'dan ÅŸok hamle geldi

Asena Atalay, Caner’in yoksulluk nafakasÄ±nÄ± ödemediÄŸini ileri sürerek nikâhtan 3 gün sonra 120 bin liralÄ±k icra takibi baÅŸlattÄ±. Caner ise istenen tutarÄ±n kat kat fazlasÄ±nÄ± ödediÄŸini belirtip iptal davasÄ± açtÄ±. Milli futbolcu Caner Erkin ile Asena Atalay geçen yÄ±l 29 Ocak’ta Ä°stanbul 2. Aile Mahkemesi’nde anlaÅŸmalÄ± boÅŸandÄ±. Atalay o günden sonra sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla dikkat çekiyordu. Bununla yetinmeyen Asena Atalay, evliliÄŸe olan ilk ciddi tepkisini ise Caner Erkin’i icraya vermekle gösterdi. Aile Mahkemesi’nin verdiÄŸi karara raÄŸmen Caner Erkin’in yoksulluk nafakasÄ±nÄ± ödemediÄŸini ileri süren Asena Atalay, avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 5 Ocak’ta Ä°stanbul Ä°cra MüdürlüÄŸü’ne baÅŸvurdu. Atalay, 4 Åžubat 2016-05 Ocak 2017 arasÄ±ndaki 12 aylÄ±k yoksulluk nafakasÄ± olan 120 bin lira ve 5 bin liralÄ±k faizi ödenmesi için Caner Erkin hakkÄ±nda icra takibi baÅŸlattÄ±.

CANER ERKÄ°N ESKÄ° EÅžÄ° ASENA’YA KARÅžI DAVA AÇTI

Caner Erkin de, boÅŸanma kararÄ±na aykÄ±rÄ± olarak baÅŸlatÄ±lan icra takibinin ve karara aykÄ±rÄ± düzenlemiÅŸ olan ödeme emrinin iptal edilmesi için avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ä°stanbul Ä°cra Hukuk Mahkemesi’ne baÅŸvurdu. Caner Erkin, yoksulluk nafakasÄ± 10 bin liranÄ±n kat kat fazlasÄ±nÄ±, her ay bir kÄ±smÄ±nÄ± elden bir kÄ±smÄ±nÄ± da banka yoluyla Asena Atalay’a ödediÄŸini iddia etti. Ödemelerle ilgili banka dekontlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu belirten Caner Erkin, Asena Atalay’a elden para verdiÄŸine dair tanÄ±klarÄ±n mahkemece dinlenmesini istedi. Ä°cra emrinin iptaline, yargÄ±lama giderleri ve vekalet ücretinin de Asena Atalay’a yükletilmesine karar verilmesini isteyen Caner Erkin’in icra emrinin iptali talebi, mahkeme tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilecek.