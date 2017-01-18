Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 18/01/2017 09:38

Sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± cesur mutfak pozuna gelen yorumlar ÅŸok etti


Eda TaÅŸpÄ±nar'Ä±n mutfakta verdiÄŸi cesur poza sosyal medya takipÃ§ileri "At yavrusu mÃ¼barek" ÅŸeklinde yorumlar yaptÄ±.

Sosyal medyayÄ± aktif kullanan isimlerin baÅŸÄ±nda gelen sosyetik güzel Eda TaÅŸpÄ±nar'Ä±n son paylaÅŸÄ±mÄ± takipçilerini ÅŸaÅŸkÄ±na uÄŸrattÄ±.Daha önce spor yaparken paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflara alÄ±ÅŸkÄ±n olduÄŸumuz Eda TaÅŸpÄ±nar, bu kez mutfaÄŸa girdi. FotoÄŸraf çekimi için gittiÄŸi Yunanistan'dan cesur bir pozunu paylaÅŸan TaÅŸpÄ±nar'a "Böyle bir yemek piÅŸirme ilk kez görülüyor", "At yavrusu mübarek" gibi yorumlar geldi.

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Yasemin Ã–zilhan ve eÅŸinin yaptÄ±ÄŸÄ± o harekete takipÃ§ilerinden yorum yaÄŸdÄ±

Zafer hareketi yaparken eli iÃ§eri doÄŸru olan Yasemin Ã–zilhan'Ä± takipÃ§ileri uyardÄ±. TartÄ±ÅŸmaya Ã–zilhan'Ä±n kaynanasÄ± da katÄ±lÄ±nca tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.


KaÃ§Ä±ncÄ± yÄ±lÄ±nÄ±z oldu sorusuna Mustafa Sandal sessiz kalÄ±nca imdadÄ±na eÅŸi yetiÅŸti

Etilerde objektiflere poz veren Mustafa Sandal-Emina Sandal Ã§ifti geÃ§tiÄŸimiz hafta yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini kutladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Mustafa Sandal'a sorulan "KaÃ§Ä±ncÄ± yÄ±lÄ±nÄ±z?" sorusuna eÅŸi Emina, "Dokuzuncu yÄ±lÄ±mÄ±z oldu" ÅŸeklinde cevap verdi.

Asena Atalay

Asena Atalay Caner Erkin'e dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi icra verdi

GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda dÃ¼nya evine giren Caner-ÅžÃ¼kran Erkin Ã§iftine Asena Atalay'dan ÅŸok hamle geldi