Sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± cesur mutfak pozuna gelen yorumlar ÅŸok etti

Eda TaÅŸpÄ±nar'Ä±n mutfakta verdiÄŸi cesur poza sosyal medya takipÃ§ileri "At yavrusu mÃ¼barek" ÅŸeklinde yorumlar yaptÄ±.

Sosyal medyayÄ± aktif kullanan isimlerin baÅŸÄ±nda gelen sosyetik güzel Eda TaÅŸpÄ±nar'Ä±n son paylaÅŸÄ±mÄ± takipçilerini ÅŸaÅŸkÄ±na uÄŸrattÄ±.Daha önce spor yaparken paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflara alÄ±ÅŸkÄ±n olduÄŸumuz Eda TaÅŸpÄ±nar, bu kez mutfaÄŸa girdi. FotoÄŸraf çekimi için gittiÄŸi Yunanistan'dan cesur bir pozunu paylaÅŸan TaÅŸpÄ±nar'a "Böyle bir yemek piÅŸirme ilk kez görülüyor", "At yavrusu mübarek" gibi yorumlar geldi.