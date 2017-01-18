KaÃ§Ä±ncÄ± yÄ±lÄ±nÄ±z oldu sorusuna Mustafa Sandal sessiz kalÄ±nca imdadÄ±na eÅŸi yetiÅŸti

Etilerde objektiflere poz veren Mustafa Sandal-Emina Sandal Ã§ifti geÃ§tiÄŸimiz hafta yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini kutladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Mustafa Sandal'a sorulan "KaÃ§Ä±ncÄ± yÄ±lÄ±nÄ±z?" sorusuna eÅŸi Emina, "Dokuzuncu yÄ±lÄ±mÄ±z oldu" ÅŸeklinde cevap verdi.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Mustafa Sandal, eÅŸi Emina Sandal'la önceki akÅŸam Etiler Da Mario Restoran'dan çÄ±karken görüntülendi.GeçtiÄŸimiz hafta evlilik yÄ±l dönümleri olduÄŸunu söyleyen çift, "Bu gece onun kutlamasÄ±nÄ± yaptÄ±k" dedi. Bir muhabirin, "KaçÄ±ncÄ± yÄ±lÄ±nÄ±z?" sorusu üzerine düÅŸünen ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n imdadÄ±na eÅŸi Emina yetiÅŸerek, "Dokuzuncu yÄ±lÄ±mÄ±z oldu" dedi.

250 BÄ°N EUROLUK OTOMOBÄ°LLERÄ° DÄ°KKAT ÇEKTÄ°

Ä°kilinin, yeni aldÄ±klarÄ± 250 bin euro deÄŸerindeki BMW 7 serisi otomobilleri ise dikkat çekti.