Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 18/01/2017 10:49

KaÃ§Ä±ncÄ± yÄ±lÄ±nÄ±z oldu sorusuna Mustafa Sandal sessiz kalÄ±nca imdadÄ±na eÅŸi yetiÅŸti


Etilerde objektiflere poz veren Mustafa Sandal-Emina Sandal Ã§ifti geÃ§tiÄŸimiz hafta yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini kutladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Mustafa Sandal'a sorulan "KaÃ§Ä±ncÄ± yÄ±lÄ±nÄ±z?" sorusuna eÅŸi Emina, "Dokuzuncu yÄ±lÄ±mÄ±z oldu" ÅŸeklinde cevap verdi.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Mustafa Sandal, eÅŸi Emina Sandal'la önceki akÅŸam Etiler Da Mario Restoran'dan çÄ±karken görüntülendi.GeçtiÄŸimiz hafta evlilik yÄ±l dönümleri olduÄŸunu söyleyen çift, "Bu gece onun kutlamasÄ±nÄ± yaptÄ±k" dedi. Bir muhabirin, "KaçÄ±ncÄ± yÄ±lÄ±nÄ±z?" sorusu üzerine düÅŸünen ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n imdadÄ±na eÅŸi Emina yetiÅŸerek, "Dokuzuncu yÄ±lÄ±mÄ±z oldu" dedi.

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