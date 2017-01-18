Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 18/01/2017 10:59

Yasemin Ã–zilhan ve eÅŸinin yaptÄ±ÄŸÄ± o harekete takipÃ§ilerinden yorum yaÄŸdÄ±


Zafer hareketi yaparken eli iÃ§eri doÄŸru olan Yasemin Ã–zilhan'Ä± takipÃ§ileri uyardÄ±. TartÄ±ÅŸmaya Ã–zilhan'Ä±n kaynanasÄ± da katÄ±lÄ±nca tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.

Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, eÅŸi Ä°zzet Özilhan ile çektiÄŸi fotoÄŸrafÄ± önceki gün Instagram hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Zafer iÅŸareti yaparak poz veren ikilinin bu fotoÄŸrafÄ±na mesaj yaÄŸdÄ±. Bir kullanÄ±cÄ±, "YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hareket Ä°ngiltere'de küfür diye algÄ±lanÄ±yor. BarÄ±ÅŸ iÅŸareti yapacaksanÄ±z eliniz içeri doÄŸru deÄŸil, dÄ±ÅŸarÄ± doÄŸru olmasÄ± gerekiyor; uyarmak istedim" dedi Takipçinin yorumunu beÄŸenen Yasemin Özilhan'Ä±n kayÄ±nvalidesi Emine Özilhan da, baÅŸka bir takipçinin tepkisi üzerine "Saçma sapan yorumu kimin yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmek için yanlÄ±ÅŸlÄ±kla basmÄ±ÅŸÄ±m. Bunlar abuk sabuk yorumlar" dedi.

 

 

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