Eylem Toraman eÅŸini en yakÄ±n arkadaÅŸÄ±yla yakalayÄ±nca 5 milyon liralÄ±k dava aÃ§tÄ±

Ä°brahim Toraman'Ä±n eÅŸi Eylem Toraman 7 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸÄ±nÄ±n kendisine yalan sÃ¶ylediÄŸini belirtti. Ä°brahim Toraman ile arkadaÅŸÄ±nÄ±n aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Eylem Toraman, maddi ve manevi hakaret suÃ§undan eÅŸine 5 milyon liralÄ±k dava aÃ§tÄ±.

Eski futbolcu Ä°brahim Toraman'Ä±n eÅŸi Eylem Toraman, kendisini "Ä°ÅŸ yerimi basÄ±p bana hakaret etti" diye suçlayÄ±p dava eden AyÅŸe T. hakkÄ±nda sert konuÅŸtu. Eylem Toraman, ÅŸunlarÄ± söyledi:"AyÅŸe benim yedi yÄ±llÄ±k çok yakÄ±n bir arkadaÅŸÄ±mdÄ±. Ä°brahim önce onunla görüÅŸmemi istemiyordu. Ben de o yüzden AyÅŸe ile görüÅŸmeyi kestim. MeÄŸer, AyÅŸe eÅŸime yÄ±llar önce göz koymuÅŸ, Ä°brahim de bu yüzden bizim görüÅŸmemizi istememiÅŸ. Sonradan bunu anladÄ±m."

"ÖNCE KABUL ETTÄ°"

"BoÅŸanma davasÄ± sÄ±rasÄ±nda AyÅŸe'nin bana ÅŸahitlik yapmasÄ±nÄ± istedim. Önce kabul etti, bir hafta sonra 'Yapamam' dedi. Bu arada bir magazin programÄ±nda ikisini baÅŸ baÅŸa yemek yerken gördüm. Ä°ÅŸ yerine de bu yüzden gittim." Sabah'Ä±n haberine göre; Eylem Toraman, "AyÅŸe'ye 'Kocamla niye yemeÄŸe çÄ±ktÄ±n?' diye sordum. O da bana 'Ä°stediÄŸimle gezer, yatar, kalkarÄ±m; eÅŸine sor, o anlatsÄ±n' dedi. Åžu an ikisi birlikte. AyÅŸe, benim itibarÄ±mÄ± zedelemek için böyle davranÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.