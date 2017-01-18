Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 18/01/2017 11:58

Eylem Toraman eÅŸini en yakÄ±n arkadaÅŸÄ±yla yakalayÄ±nca 5 milyon liralÄ±k dava aÃ§tÄ±


Ä°brahim Toraman'Ä±n eÅŸi Eylem Toraman 7 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸÄ±nÄ±n kendisine yalan sÃ¶ylediÄŸini belirtti. Ä°brahim Toraman ile arkadaÅŸÄ±nÄ±n aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Eylem Toraman, maddi ve manevi hakaret suÃ§undan eÅŸine 5 milyon liralÄ±k dava aÃ§tÄ±.

Eski futbolcu Ä°brahim Toraman'Ä±n eÅŸi Eylem Toraman, kendisini "Ä°ÅŸ yerimi basÄ±p bana hakaret etti" diye suçlayÄ±p dava eden AyÅŸe T. hakkÄ±nda sert konuÅŸtu. Eylem Toraman, ÅŸunlarÄ± söyledi:"AyÅŸe benim yedi yÄ±llÄ±k çok yakÄ±n bir arkadaÅŸÄ±mdÄ±. Ä°brahim önce onunla görüÅŸmemi istemiyordu. Ben de o yüzden AyÅŸe ile görüÅŸmeyi kestim. MeÄŸer, AyÅŸe eÅŸime yÄ±llar önce göz koymuÅŸ, Ä°brahim de bu yüzden bizim görüÅŸmemizi istememiÅŸ. Sonradan bunu anladÄ±m."

"ÖNCE KABUL ETTÄ°"

"BoÅŸanma davasÄ± sÄ±rasÄ±nda AyÅŸe'nin bana ÅŸahitlik yapmasÄ±nÄ± istedim. Önce kabul etti, bir hafta sonra 'Yapamam' dedi. Bu arada bir magazin programÄ±nda ikisini baÅŸ baÅŸa yemek yerken gördüm. Ä°ÅŸ yerine de bu yüzden gittim." Sabah'Ä±n haberine göre; Eylem Toraman, "AyÅŸe'ye 'Kocamla niye yemeÄŸe çÄ±ktÄ±n?' diye sordum. O da bana 'Ä°stediÄŸimle gezer, yatar, kalkarÄ±m; eÅŸine sor, o anlatsÄ±n' dedi. Åžu an ikisi birlikte. AyÅŸe, benim itibarÄ±mÄ± zedelemek için böyle davranÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.

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BÃ¼lent Ersoy geleceÄŸin terÃ¶ristleri olarak kÃ¶peÄŸin kulaÄŸÄ±nÄ± kesen canileri hedef gÃ¶sterdi

BÃ¼lent Ersoy Isparta'da kÃ¶peÄŸin kulaklarÄ±nÄ± kesen canilere tepki gÃ¶stererek, "Ben sizler kadar kÃ¶peklere yaklaÅŸamÄ±yorum ancak onlarÄ±n aÄŸzÄ± var dili yok. Sen onlarÄ±n kulaÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l kesersin bunlar ilerleyen zamanlarÄ±n terÃ¶ristleri... " dedi.


Yasemin Ã–zilhan ve eÅŸinin yaptÄ±ÄŸÄ± o harekete takipÃ§ilerinden yorum yaÄŸdÄ±

Zafer hareketi yaparken eli iÃ§eri doÄŸru olan Yasemin Ã–zilhan'Ä± takipÃ§ileri uyardÄ±. TartÄ±ÅŸmaya Ã–zilhan'Ä±n kaynanasÄ± da katÄ±lÄ±nca tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.


KaÃ§Ä±ncÄ± yÄ±lÄ±nÄ±z oldu sorusuna Mustafa Sandal sessiz kalÄ±nca imdadÄ±na eÅŸi yetiÅŸti

Etilerde objektiflere poz veren Mustafa Sandal-Emina Sandal Ã§ifti geÃ§tiÄŸimiz hafta yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini kutladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Mustafa Sandal'a sorulan "KaÃ§Ä±ncÄ± yÄ±lÄ±nÄ±z?" sorusuna eÅŸi Emina, "Dokuzuncu yÄ±lÄ±mÄ±z oldu" ÅŸeklinde cevap verdi.