BÃ¼lent Ersoy geleceÄŸin terÃ¶ristleri olarak kÃ¶peÄŸin kulaÄŸÄ±nÄ± kesen canileri hedef gÃ¶sterdi

BÃ¼lent Ersoy Isparta'da kÃ¶peÄŸin kulaklarÄ±nÄ± kesen canilere tepki gÃ¶stererek, "Ben sizler kadar kÃ¶peklere yaklaÅŸamÄ±yorum ancak onlarÄ±n aÄŸzÄ± var dili yok. Sen onlarÄ±n kulaÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l kesersin bunlar ilerleyen zamanlarÄ±n terÃ¶ristleri... " dedi.

Isparta'da yavru köpeÄŸin kulaklarÄ±nÄ± kesen iki kiÅŸinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± özellikle hayvanseverlerin tepkisine neden olmuÅŸtu.Bugün "Duymayan KalmasÄ±n" programÄ±nÄ±n canlÄ± yayÄ±nÄ±na baÄŸlanan Bülent Ersoy, bu vahÅŸete yeterli tepki gösterilmediÄŸi belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: "Bir ÅŸey yapmak istiyorsanÄ±z bizzat bunu yapan kiÅŸilere tepki göstermelisiniz. Beni idam edeceklerini bilsem onlar elime geçince tokatlarÄ±m onlarÄ±. O köpekler bir can…

"Ä°LERLEYEN ZAMANLARIN TERÖRÄ°STLERÄ°"

Ben sizler kadar köpeklere yaklaÅŸamÄ±yorum ancak onlarÄ±n aÄŸzÄ± var dili yok. Sen onlarÄ±n kulaÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l kesersin bunlar ilerleyen zamanlarÄ±n teröristleri... OnlarÄ±n suratlarÄ±nÄ± bile görmek istemem.

"Ä°KÄ° CAMBAZA KULAK NASIL KESÄ°LÄ°R GÖSTERECEÄžÄ°M"

ÇÄ±kan haberleri izleyici yüreÄŸim burkuldu. Bu iÅŸkencecilerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda savaÅŸ vereceÄŸim. Bunun arkasÄ±nda duracaÄŸÄ±m ve gerekirse bu konuda Ankara'ya kadar yürüyeceÄŸim ve o iki cambaza kulak nasÄ±l kesilir göstereceÄŸim."