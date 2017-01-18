Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 18/01/2017 14:33

BÃ¼lent Ersoy geleceÄŸin terÃ¶ristleri olarak kÃ¶peÄŸin kulaÄŸÄ±nÄ± kesen canileri hedef gÃ¶sterdi


BÃ¼lent Ersoy Isparta'da kÃ¶peÄŸin kulaklarÄ±nÄ± kesen canilere tepki gÃ¶stererek, "Ben sizler kadar kÃ¶peklere yaklaÅŸamÄ±yorum ancak onlarÄ±n aÄŸzÄ± var dili yok. Sen onlarÄ±n kulaÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l kesersin bunlar ilerleyen zamanlarÄ±n terÃ¶ristleri... " dedi.

Isparta'da yavru köpeÄŸin kulaklarÄ±nÄ± kesen iki kiÅŸinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± özellikle hayvanseverlerin tepkisine neden olmuÅŸtu.Bugün "Duymayan KalmasÄ±n" programÄ±nÄ±n canlÄ± yayÄ±nÄ±na baÄŸlanan Bülent Ersoy, bu vahÅŸete yeterli tepki gösterilmediÄŸi belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: "Bir ÅŸey yapmak istiyorsanÄ±z bizzat bunu yapan kiÅŸilere tepki göstermelisiniz. Beni idam edeceklerini bilsem onlar elime geçince tokatlarÄ±m onlarÄ±. O köpekler bir can…

"Ä°LERLEYEN ZAMANLARIN TERÖRÄ°STLERÄ°"

Ben sizler kadar köpeklere yaklaÅŸamÄ±yorum ancak onlarÄ±n aÄŸzÄ± var dili yok. Sen onlarÄ±n kulaÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l kesersin bunlar ilerleyen zamanlarÄ±n teröristleri... OnlarÄ±n suratlarÄ±nÄ± bile görmek istemem.

"Ä°KÄ° CAMBAZA KULAK NASIL KESÄ°LÄ°R GÖSTERECEÄžÄ°M"

ÇÄ±kan haberleri izleyici yüreÄŸim burkuldu. Bu iÅŸkencecilerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda savaÅŸ vereceÄŸim. Bunun arkasÄ±nda duracaÄŸÄ±m ve gerekirse bu konuda Ankara'ya kadar yürüyeceÄŸim ve o iki cambaza kulak nasÄ±l kesilir göstereceÄŸim."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Eylem Toraman eÅŸini en yakÄ±n arkadaÅŸÄ±yla yakalayÄ±nca 5 milyon liralÄ±k dava aÃ§tÄ±

Ä°brahim Toraman'Ä±n eÅŸi Eylem Toraman 7 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸÄ±nÄ±n kendisine yalan sÃ¶ylediÄŸini belirtti. Ä°brahim Toraman ile arkadaÅŸÄ±nÄ±n aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Eylem Toraman, maddi ve manevi hakaret suÃ§undan eÅŸine 5 milyon liralÄ±k dava aÃ§tÄ±.


Yasemin Ã–zilhan ve eÅŸinin yaptÄ±ÄŸÄ± o harekete takipÃ§ilerinden yorum yaÄŸdÄ±

Zafer hareketi yaparken eli iÃ§eri doÄŸru olan Yasemin Ã–zilhan'Ä± takipÃ§ileri uyardÄ±. TartÄ±ÅŸmaya Ã–zilhan'Ä±n kaynanasÄ± da katÄ±lÄ±nca tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.


KaÃ§Ä±ncÄ± yÄ±lÄ±nÄ±z oldu sorusuna Mustafa Sandal sessiz kalÄ±nca imdadÄ±na eÅŸi yetiÅŸti

Etilerde objektiflere poz veren Mustafa Sandal-Emina Sandal Ã§ifti geÃ§tiÄŸimiz hafta yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini kutladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Mustafa Sandal'a sorulan "KaÃ§Ä±ncÄ± yÄ±lÄ±nÄ±z?" sorusuna eÅŸi Emina, "Dokuzuncu yÄ±lÄ±mÄ±z oldu" ÅŸeklinde cevap verdi.