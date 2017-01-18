Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 18/01/2017 20:46

Åžahan GÃ¶kbakar tepki Ã§eken o sahneyi filmden Ã§Ä±kardÄ±

ÅŸahan gÃ¶kbakar

Recep Ä°vedik 5 filminin fragmanÄ±nda tepki Ã§eken o sahnenin Ã§Ä±kaÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Åžahan GÃ¶kbakar aÃ§Ä±kladÄ±

Ünlü komedyen Åžahan Gökbakar geçtiÄŸimiz günlerde Recep Ä°vedik 5 filminin fragmanÄ±nÄ± izleyicinin beÄŸenisine sundu. Fragmanda Azeri bir boksör ile Recep Ä°vedik karakterinin konuÅŸmalarÄ± bazÄ± çevreler tarafÄ±ndan tepki topladÄ±.

Ünlü oyuncu, Instagram hesabÄ± üzerinden yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bir videoyla bu tartÄ±ÅŸamalara son noktayÄ± koydu ve söz konusu sahnenin filmden çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Gökbakar, yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda ""Herkese merhabalar. Recep Ä°vedik 5'in fragmanÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±k iki gün evvel ve çok büyük bir ilgiyle karÅŸÄ±ladÄ±nÄ±z. 10 milyonu aÅŸkÄ±n bir izlenme ile ÅŸuan da bizi onurlandÄ±rdÄ±nÄ±z. Çok teÅŸkkür ederiz. Bir ikinci konuysa fragmandan bir sahne ile ilgili çirkin bir polemik baÅŸladÄ±. Ben filimlerimi gülmek için ve güldürmek için yapÄ±yorum.Her zaman böyle yaptÄ±m.

DolayÄ±sÄ±yla bir tek Azerbaycan Türkü kardeÅŸimin bile hoÅŸnutsuzluÄŸu benim gönlümü yaralar, benim de hoÅŸuma gitmez. Seve seve bu filmimden bu bölümü, bu sahneyi çÄ±kartÄ±yorum. Hem böylece kardeÅŸliÄŸimin dostluÄŸumun mertçe bir kanÄ±tÄ± olsun bu size, hem de kötü niyetle art niyetle filmimin üzerine gitmeye çalÄ±ÅŸan insanlarÄ±n da oyunu bozulmuÅŸ olsun. Hepinizi çok seviyorum, kendinize çok iyi bakÄ±n. HakkÄ±nÄ±zÄ± helal edin. Tüm Türk milletini saygÄ±yla selamlÄ±yorum burdan." dedi.

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