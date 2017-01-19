Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 19/01/2017 09:47

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz dizisinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ne zaman yayÄ±nlanacak

eÅŸkiya dÃ¼nyaya hÃ¼kÃ¼mdar olmaz

ATV kanalÄ±nÄ±n ilgiyle izlenen dizisi EÅŸkiya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz'Ä±n yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ne zaman ekrana geleceÄŸi belli oldu

EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümleriyle ekrana gelmemiÅŸ, ara açÄ±ldÄ±kça da dizinin izleyicileri meraklanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. BunlarÄ±n üzerine bir de dizinin daha da gecikeceÄŸi ve hatta kanal deÄŸiÅŸtirebileceÄŸi yönünde haberler çÄ±kÄ±nca EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz seyircisi iyiden iyiye kendisini kötü hissetmiÅŸti. Ancak dizinin seyircisine mutlu haberi baÅŸrol oyuncusu Oktay Kaynarca verdi. Setten çekilmiÅŸ bir kareyi, “24 Ocak’ta kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden” notuyla paylaÅŸan Kaynarca, böylelikle dizinin hayranlarÄ±na mutlu son için birkaç günleri kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸ doldu.

 
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