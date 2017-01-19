Seren Serengil bu kez Asena Atalay'Ä± hedef aldÄ±

Seren Serengil, Caner Erkin'i icraya veren Asena Atalay hakkÄ±nda magazin gÃ¼ndemine bomba gibi dÃ¼ÅŸen bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Star TV'de yayÄ±nlanan 'Duymayan KalmasÄ±n' programÄ±nda, Asena Atalay’Ä±n, oyuncu Åžükran OvalÄ± ile evlenen eski eÅŸi Caner Erkin’i icraya vermesi konusu masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.Asena Atalay'Ä±n böyle bir baÅŸvuruda bulunmasÄ±nÄ± eleÅŸtiren Seren Serengil, "Bu yapÄ±lanlara anlam vermek zor. Asena dua etsin, Caner Erkin iyi ki Asena’nÄ±n kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendiÄŸi zaman kapÄ±nÄ±n önüne koymadÄ±. Caner çok iyi niyetli bir insan" dedi.Serengil, bu ÅŸok çÄ±kÄ±ÅŸÄ±yla 2013 yÄ±lÄ±nda bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde görüntülenen Asena ile Berkay’a göndermede bulundu. Söz konusu haberler uzun süre magazin gündemini meÅŸgul etmiÅŸti.