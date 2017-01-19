KiralÄ±k AÅŸk final yapÄ±yor 69. bÃ¶lÃ¼m final fragmanÄ± izle

EkranlarÄ±n sevilen dizisi KiralÄ±k AÅŸk son dÃ¶nemlerde yaÅŸanan reyting dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ nedeniyle final yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor

Star TV ekranÄ±nda yayÄ±nlanan sevilen dizi KiralÄ±k AÅŸk 69. bölüm final fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Cuma akÅŸamÄ± ekrana gelecek olan KiralÄ±k AÅŸk dizisi final bölümünde Ömer ve Defne muradÄ±na eriyor. Evlenen çift'in yeni bölüm fragmanÄ±nda Defne'nin hamile olduÄŸu gözlerden kaçmÄ±yor. KiralÄ±k AÅŸk final bölümüyle Cuma akÅŸamÄ± izleyenleri ile buluÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

KÄ°RALIK AÅžK DÄ°ZÄ°SÄ° NEDEN FÄ°NAL YAPIYOR?

Star'da yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen KiralÄ±k AÅŸk dizisi son zamanlarda reytinglerde yaÅŸanan düÅŸüÅŸ nedeniyle 69. bölümü ile final kararÄ± aldÄ±.