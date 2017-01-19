Cesur ve GÃ¼zel 10. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

BaÅŸrollerini KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ ve Tuba BÃ¼yÃ¼kÃ¼stÃ¼n'Ã¼n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Cesur ve GÃ¼zel bu akÅŸam 10. bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ay yapÄ±m’Ä±n, yönetmenliÄŸini Ali Bilgin’in üstlendiÄŸi, senaryosunu Ece Yörenç’in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Cesur ve Güzel, 19 Ocak PerÅŸembe akÅŸamÄ± saat: 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek. YaÅŸadÄ±klarÄ± trafik kazasÄ±nÄ±n ÅŸokuyla KorludaÄŸ'a dönmek yerine butik otele sÄ±ÄŸÄ±nan Cesur ve Sühan'Ä±n aÅŸk dolu günü bölüme damga vuracak. Romantik kaçamakta kaldÄ±klarÄ± otelde yaÅŸadÄ±klarÄ± gerginlikleri üzerlerinden atmak isteyen aÅŸÄ±klar havuz keyfi yapacaklar. Sühan, mum Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yedikleri akÅŸam yemeÄŸinde artÄ±k kartlarÄ±nÄ± açÄ±k oynayan Cesur'un aÅŸkÄ±na inanmak isteyecek.

KorludaÄŸ cephesinde ise Sühan'Ä±n, Cesur'la olduÄŸunu öÄŸrenen Tahsin, Cesur'dan tamamen kurtulmak için yeni planÄ±nÄ± devreye sokacak.

Ece Yörenç'in senaristliÄŸini, Ali Bilgin'in yönetmenliÄŸini üstlendiÄŸi Cesur ve Güzel yeni bölümüyle 19 Ocak PerÅŸembe günü saat 20:00'de star TV'de ekrana gelecek.

CESUR VE GÜZEL 10. BÖLÜM ÖZETÄ°

Cesur ve Güzel yeni bölümünde Cesur ve Sühan, birbirlerine daha çok yakÄ±nlaÅŸÄ±yor. Tahsin KorludaÄŸ’Ä±n, Cesur’dan sonsuza kadar kurtulmak için yaptÄ±ÄŸÄ± plan ters teper ve Cesur’la, Sühan’Ä± birbirlerine daha çok yaklaÅŸtÄ±rÄ±r. Sühan, babasÄ±nÄ±n gerçek yüzünü görmenin ÅŸokuyla Cesur’a sÄ±ÄŸÄ±nÄ±r, Cesur onun güvenini sarsmamaya kararlÄ±dÄ±r.

YaÅŸananlar KorludaÄŸ’da da iliÅŸkilerin gerilmesine neden olur. Tahsin KorludaÄŸ yaptÄ±klarÄ±nÄ±n bedelini saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla öderken, Cahide beklediÄŸi etkiyi yaratamadÄ±ÄŸÄ± için telaÅŸlÄ±dÄ±r. BaÅŸÄ±na gelenlerin sorumlusunu bulmaya kararlÄ± olan Korhan, Hülya’nÄ±n peÅŸine düÅŸer ve Cahide’nin hiç beklemediÄŸi bir tepki verir.

Cesur, Sühan’Ä±n yaralarÄ±nÄ± sarmaya çabalarken ikisi için de çözüm olacak bir plan hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na girer fakat Tahsin KorludaÄŸ yine önüne engeller koymaya devam eder.

Her ÅŸey yoluna girdiÄŸinde Sühan’Ä±n kaçÄ±rÄ±lmasÄ± Cesur’un tüm planlarÄ±nÄ± tekrar gözden geçirmesine neden olur. Üzerine oynanan oyunu bozmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken, sevdiÄŸi kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kurtarmak için zamana karÅŸÄ± amansÄ±z bir yarÄ±ÅŸ içine girer.