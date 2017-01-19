Popun kraliÃ§esinden AvÅŸar kÄ±zÄ±na destek

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Demet AkalÄ±n, HÃ¼lya AvÅŸar 'a single hazÄ±rlayacak.

Demet AkalÄ±n, geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z akÅŸam 20 senelik dostlarÄ±, Sinan AkçÄ±l, Fettah Can, Hasan Yenilmez gibi isimlerle bir araya geldi.Keyifli bir gece geçiren ünlü isimler çÄ±kÄ±ÅŸta magazin muhabirlerini karÅŸÄ±larÄ±nda buldu. Masadaki isimler kendilerini bekleyen araçlarÄ±na binip hÄ±zla uzaklaÅŸÄ±rken, Demet AkalÄ±n gazetecilerin sorularÄ±na uzun uzun yanÄ±t verdi. ArkadaÅŸlarÄ±yla birlikte yemekte buluÅŸtuklarÄ±nÄ± söyleyen AkalÄ±n, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarla magazin gündemine bomba gibi düÅŸtü.

HÜLYA AVÅžAR'A SINGLE HAZIRLAYACAK

Gecenin sonunda Hülya AvÅŸar'Ä±n yeni bir programa baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen AkalÄ±n, "Hülya'ya 'BÄ±rak sana bir single yapayÄ±m, harika bir ÅŸey olacak' dedim ve kabul etti" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"DEÄžERLENDÄ°REMEZSE BÄ°LMEM VALLA"

Kendisine olan özgüveninin dozunu biraz daha abartan AkalÄ±n, "Bu single ile Hülya'yÄ± yeniden yaratacaÄŸÄ±m, Hülya'yÄ± patlatacaÄŸÄ±m. Onun bende inanÄ±lmaz güzel bir yeri vardÄ±r. Gazino serüvenimde çok önemli bir yeri vardÄ±r. Bana çok omuz vermiÅŸtir, destek olmuÅŸtur. Ben de onun için bomba ÅŸarkÄ±lar buldum. ArtÄ±k bunu da deÄŸerlendiremezse bilemem valla…" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKÄ°YE'YÄ° TERK EDERÄ°M"

Demet AkalÄ±n, açÄ±klamalarÄ±nÄ±n devamÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi: "Hülya'ya 'Her ÅŸeyini bana teslim et, sana çok güzel bir single hazÄ±rlayacaÄŸÄ±m' dedim, zaten bu konudaki tekliflerimi sürekli olarak ona iletiyordum. Çok kÄ±ymetli müzisyenlerden onun için rica ettim. Bu single'Ä±nÄ± bana emanet etsin, Hülya'yÄ± yeniden parlatabilirim… (Bu sözleri söylerken bir yandan da gülüyordu) O benim için çok kÄ±ymetli bir deÄŸer, bana çok destek verdi. ArtÄ±k bu da tutmazsa Türkiye'yi terk ederim dermiÅŸim…"