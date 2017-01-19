Konser esnasÄ±nda gÃ¶ÄŸÃ¼sleri aÃ§Ä±ldÄ±

SÄ±rp ÅŸarkÄ±cÄ± PavloviÃ§'in konserde giydiÄŸi elbisesinden gÃ¶ÄŸÃ¼sleri fÄ±rladÄ±.

SÄ±rp ÅŸarkÄ±cÄ± Milica Pavloviç konserde elbisesinin azizliÄŸine uÄŸradÄ±. GöÄŸüsleri açÄ±lan güzel ÅŸarkÄ±cÄ±, buna aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden hayranlarÄ±yla coÅŸmaya devam etti.SÄ±rbÄ±stan'Ä±n en seksi ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± olarak bilinen Milica Pavloviç, bir konser sÄ±rasÄ±nda göÄŸüslerinin açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etmeden konserine devam etti.

KAYDEDÄ°P SOSYAL MEDYADA YAYINLADILAR

Konsere kendi kaptÄ±ran ÅŸarkÄ±cÄ± dans ederken bir anda elbisenin üst kÄ±smÄ± açÄ±ldÄ± ve göÄŸüsleri göründü. Bu durumu fark eden bir izleyici o anlarÄ± kaydederek sosyal medyada yayÄ±nladÄ±.Görüntüler kÄ±sa zamanda en çok izlenenler arasÄ±na girdi.