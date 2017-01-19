CÃ¼bbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'Ä±n sÃ¶zlerine jet yanÄ±t

CÃ¼bbeli Ahmet'in satranÃ§ oyunuyla ilgili sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zleri olay olmuÅŸtu. Kanal D Ana Haber sunucusu Ahmet Hakan'Ä±n kendisini hedef alan sÃ¶zlerine "Evlen, abazan kalma" ÅŸeklinde yanÄ±t verdi.

Satranç açÄ±klamalarÄ±yla gündeme gelen Cübbeli Ahmet Hoca'ya, Kanal D Ana Haber bülteninde 4 tavsiyede bulunan Kanal D Haber Dairesi BaÅŸkanÄ± Ahmet Hakan'a Cübbeli'den cevap geldi. Ahmet Hakan'Ä±n kendisine ilettiÄŸi 4 tavsiyeye 4 tavsiye ile cevap veren Cübbeli, "Bekar dolaÅŸÄ±yorsun, bak baban torun göremeden öldü adam, Allah rahmet eylesin. AnanÄ± da bundan mahrum bÄ±rakma. Evlen, abazan kalma" ÅŸeklinde konuÅŸtu

"BENÄ° LÜTFEN REYTÄ°NG MALZEMESÄ° YAPMA"

AçÄ±klamalarÄ±nÄ±n devamÄ±nda kendisinin reyting malzemesi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan Cübbeli, ÅŸöyle devam etti: "TarafsÄ±z bölgeye son mu verildi ön mü verildi bilmiyorum. Biliyorsun bir adamÄ± terfi ettirecekleri zaman önce yerini deÄŸiÅŸtirirler sonra tenzil ederler. O terfi zanneder. Beni lütfen reyting malzemesi yapma. Ben kendim para etmem ama adÄ±m para eder. Reytingde 16'ya kadar düÅŸmüÅŸsün. Herhalde bugün benim hatrÄ±ma 1'e kadar çÄ±kmÄ±ÅŸsÄ±ndÄ±r."

AHMET HAKAN NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

"Hep bize vaaz veren Cübbeli Ahmet'e bu akÅŸam ben biraz vaaz vermek istiyorum. Muhterem Cübbeli kardeÅŸim sana dört ÅŸey söyleyeceÄŸim;

- Peygamberimize ait olmayan bir sözü, Peygamberimize aitmiÅŸ gibi göstererek günah iÅŸliyorsun, iÅŸleme.

- Ä°slam'Ä± satranç gibi akÄ±l ve zeka geliÅŸtiren bir oyunu bile yasaklayan bir din gibi göstererek Ä°slam'a iftira atÄ±yorsun, atma.

- Dindar vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± dini konuda yanlÄ±ÅŸ yönlendiriyorsun, yönlendirme.

- Uydurma hadislerle milletin kafasÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorsun, karÄ±ÅŸtÄ±rma."