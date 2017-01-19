Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 19/01/2017 17:31

Ä°zdivaÃ§ programÄ±nÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan ismi Hanife evleniyor mu


Zuhal Topal'Ä±n programÄ±nda kendine koca adayÄ± arayan Hanife, ikinci ÅŸans istediÄŸi Serkan ile tekrar bir araya geldi.

GeçtiÄŸimiz günlerde piÅŸman olup dönen Hanife, Serkan'dan ikinci bir ÅŸans istemiÅŸti. Günlerdir milyonlar Serkan'Ä±n, Hanife'ye vereceÄŸi cevabÄ± bekledi.Bugün önce yayÄ±na Serkan'Ä±n annesi baÄŸlandÄ± ve Hanife'yi gelini olarak görmek istediÄŸini açÄ±kladÄ±. Bu sözler üzerine gelin adayÄ± Hanife'nin, mutluluÄŸu gözlerinden okunuyordu.

BEKLENEN CEVAP GELDÄ°

Serkan'Ä±n günlerdir net bir cevap vermemesine sinirlenen Hanife, Serkan'dan kesin bir ÅŸey söylemesini istedi. Bunun üzerine Serkan'dan beklenen cevap geldi. Serkan, Hanife'ye ikinci bir ÅŸans verdi. Locadaki adaylar da arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n mutluluÄŸunu paylaÅŸtÄ±.

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