Ä°ÅŸte Hadise'nin aradÄ±ÄŸÄ± erkek

Yeni albÃ¼m hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan Hadise, aradÄ±ÄŸÄ± erkek hakkÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini paylaÅŸarak, "StatÃ¼sÃ¼, ismi deÄŸil, adam gibi adam olmasÄ±, duruÅŸu, konuÅŸma tarzÄ±, insanlarla olan iliÅŸkisi benim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli" dedi.

O Ses Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Hadise geçtiÄŸimiz günlerde Kayseri'deki imza gününde sevenleriyle bir araya geldi. Yeni albüm hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan ÅŸarkÄ±cÄ±, bu yÄ±l yeni ÅŸarkÄ±larÄ± ve klipleri ile hayranlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± müjdeledi.

"OLMAZSAK DA OLMAYIZ"

"Yaza doÄŸru güzel sürprizler var" diyen Hadise, jüri üyesi olduÄŸu O Ses Türkiye'de bu yÄ±l ÅŸampiyonluÄŸu hedeflediÄŸini söyledi. Hadise, "Ä°nÅŸallah birinci olacaÄŸÄ±z. Olmazsak da olmayÄ±z. DünyanÄ±n sonu deÄŸil. Ama olursak, ben en mutlu insan olabilirim" diye konuÅŸtu.O Ses Türkiye'nin yÄ±lbaÅŸÄ± özel programÄ±nda kazandÄ±ÄŸÄ± birinciliÄŸi esprili bir dille yorumlayan Hadise, "Acaba bana acÄ±dÄ±klarÄ± için mi beni seçtiler diye düÅŸündüm, ama güzeldi" dedi.

"ANLATAMAM SÄ°ZE"

Hadise bir muhabirin 'KazananÄ± Dubai'ye götürürsünüz artÄ±k' sözlerine, "Kazananla birlikte neler yaparÄ±m neler, anlatamam size" diye yanÄ±t verdi.

OYUNCULUÄžA GÖZ KIRPTI

Hadise yakÄ±n dostu Murat Boz gibi oyunculuÄŸa adÄ±m atmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Yeni projeler için görüÅŸmelere baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen güzel ÅŸarkÄ±cÄ±, "Polis rolleri çok hoÅŸuma gidiyor" sözlerile de gönlünde yatan rolü açÄ±kladÄ±.

"ADAM GÄ°BÄ° ADAM OLSUN"

Hadise 'Bir erkekte aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z özellikler nedir?' yönündeki soruya, "Statüsü, ismi deÄŸil, adam gibi adam olmasÄ±, duruÅŸu, konuÅŸma tarzÄ±, insanlarla olan iliÅŸkisi benim için çok önemli" dedi.

GÜLÅžEN'Ä°N KULAKLARINI ÇINLATTI

Güzel ÅŸarkÄ±cÄ± geçtiÄŸimiz günlerde anne olan GülÅŸen'in de kulaklarÄ±nÄ± çÄ±nlattÄ±. Hadise, "GülÅŸen'le mesajlaÅŸtÄ±k. Hastanede rahatsÄ±z etmek istemedim. Evine geçti. AltÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± aldÄ±k evine gideceÄŸiz bebek sevmeye" dedi.