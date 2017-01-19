Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 19/01/2017 17:44

TuÄŸba Ã–zay o fotoÄŸraf karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizleyemedi


CanlÄ± yayÄ±na katÄ±lan TuÄŸba Ã–zay gÃ¶steril eski eÅŸinin aile fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce ÅŸok oldu.

Kanal D ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Renkli Sayfalar' programÄ±na konuk olan TuÄŸba Özay, canlÄ± yayÄ±nda eski eÅŸinin aile fotoÄŸrafÄ±nÄ± görünce büyük ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±. KÄ±sa süreli bir ÅŸok yaÅŸayan Özay "Çok mutlu oldum. KÄ±zÄ±mÄ±zÄ±n olmasÄ±nÄ± çok istiyordu, oÄŸlu olmuÅŸ ne mutlu ona. Biz çok saygÄ±lÄ± ayrÄ±ldÄ±k. Devam etmesini isterdim. O dünya iyisi ve çok düzgün bir insan." dedi. Yüz ifadesinin deÄŸiÅŸtiÄŸi gözlenen TuÄŸba, kahkaha atarak durumu geçiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸsa da ses tonundan duygusallaÅŸtÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.

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