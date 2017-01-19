Åžahan GÃ¶kbakar tepki toplayan boks sahnesini filmden kaldÄ±rdÄ± mÄ±

ÃœnlÃ¼ komedyen Åžahan GÃ¶kbakar, Recep Ä°vedik 5 filmindeki AzerbaycanlÄ± boksÃ¶rÃ¼n Recep Ä°vedik karakterinden yumruk yediÄŸi sahneyi gelen tepkiler nedeniyle kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Recep Ä°vedik 5'in fragmanÄ±nda yer alan AzerbaycanlÄ± boksörün Recep Ä°vedik'ten yumruk yediÄŸi sahne, gelen tepkiler üzerine filmden kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Åžahan Gökbakar, filmdeki o sahneyle ilgili kimseyi kÄ±rmak istemediÄŸini söyleyerek o bölümün filmden kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Åžahan Gökbakar, sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± video mesajÄ±nda, Recep Ä°vedik 5'in fragmanÄ±nÄ±n 10 milyona yakÄ±n izlendiÄŸini söyleyerek gösterilen ilgiye teÅŸekkür etti. Filmdeki AzerbaycanlÄ± bir sporcu ile Recep Ä°vedik'in karÅŸÄ±laÅŸma sahnesi üzerinden baÅŸlayan tartÄ±ÅŸmalarÄ± çirkin bulduÄŸunu ifade eden Gökbakar, o bölümün filmden kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.