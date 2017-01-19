Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 19/01/2017 18:00

Ä°lker Ä°nanoÄŸlu Zeynep Mutlu Ã§ifti boÅŸanÄ±yor mu


Ä°lker Ä°nanoÄŸlu ile Zeynep Mutlu 6 yÄ±llÄ±k evliliklerini bitireceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

2013 yÄ±lÄ±nda Miami'de evlenen Ä°lker Ä°nanoÄŸlu ve Zeynep Mutlu çiftinden kötü haber...Zeynep Mutlu ve Ä°lker Ä°nanoÄŸlu ile AralÄ±k 2011'de aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°liÅŸkilerinin 2'nci yÄ±ldönümünde de Miami'de evlenmiÅŸlerdi. Bir süredir iliÅŸkilerinde sorun yaÅŸan çift 2017 yÄ±lÄ±na ayrÄ± girdi. Yeni yÄ±lÄ± Ä°lker Ä°nanoÄŸlu Ä°stanbul'da, Zeynep Mutlu ise kÄ±zÄ± NazlÄ± ile Miami'de karÅŸÄ±ladÄ±. Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre Ä°nanoÄŸlu çifti evliliklerini kurtaramayÄ±nca boÅŸanma kararÄ± aldÄ± ve geçtiÄŸimiz günlerde mahkemeye baÅŸvurdu. Büyük bir aÅŸkla evlenen Zeynep Mutlu ile Ä°lker Ä°nanoÄŸlu evlerini de ayÄ±rdÄ±.

 

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