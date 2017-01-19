Morgan Freeman Ã¼nlÃ¼ markanÄ±n reklam yÃ¼zÃ¼ oldu

TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY), markanÄ±n yeni reklam yÃ¼zÃ¼ olarak dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Morgan Freeman ile anlaÅŸtÄ±

THY, Amerikan televizyon tarihinin en çok izlenen programÄ± olan NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) Finali Super Bowl'da bu yÄ±l sürprize hazÄ±rlanÄ±yor. Çekimleri bugün Los Angeles'ta yapÄ±lacak reklam filminde THY Morgan Freeman'Ä± ABD'deki tanÄ±tÄ±m yüzü olarak kullanacak.

Geçen yÄ±l Batman vs. Superman reklam kampanyasÄ±yla dünyanÄ±n dev markalarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± Super Bowl'da ilk Türk markasÄ± olarak sahneye çÄ±kan THY, ABD nüfusunun yüzde 35'ine ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Amerika'daki uçuÅŸ aÄŸÄ±nÄ± geniÅŸletmeye devam eden milli havayolu, geçen yÄ±l açtÄ±ÄŸÄ± Atlanta hattÄ± ile ABD'deki uçuÅŸ nokta sayÄ±sÄ±nÄ± 9'a çÄ±kardÄ±.

800 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ° TAKÄ°P EDÄ°YOR

YayÄ±n haklarÄ± EUFA Åžampiyonlar Ligi Finali'nden iki kat daha deÄŸerli olan, NBA finalinden de daha çok izlenen Super Bowl'u geçen yÄ±l 800 milyon kiÅŸi izlemiÅŸti.

OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCU

Aktör ve aynÄ± zamanda pilot olan Morgan Freeman, 79 yaÅŸÄ±nda. Ünlü oyuncu 1987'de ilk Oscar'Ä±nÄ± Street Smart filmi ile almÄ±ÅŸtÄ±. Bugüne kadar 1989'da Driving Miss Daisy, 1994 Esaretin Bedeli ve 2004'te de Million Dollar Baby filmleri ile ödüle ulaÅŸan Freeman, aynÄ± zamanda yönetmen ve yapÄ±mcÄ±.