DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Loalwa Braz yanmÄ±ÅŸ aracÄ±n iÃ§inde Ã¶lÃ¼ bulundu

Lambada ÅŸarkÄ±sÄ± ile bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni toplayan ve 90'larÄ±n Latin dans mÃ¼ziÄŸi grubu Kaomaâ€™nÄ±n solisti 63 yaÅŸÄ±ndaki Loalwa Braz yanmÄ±ÅŸ bir aracÄ±n iÃ§inde Ã¶lÃ¼ bulundu

Kaoma grubunun solisti Loalwa’nÄ±n cesedinin Rio de Janeiro’nun göller bölgesinde yanmÄ±ÅŸ arabasÄ±nÄ±n içinde bulundu.Polis, ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n aracÄ±nÄ±n evinin yakÄ±nlarÄ±nda bulunduÄŸunu, aracÄ±nÄ±n içerisinde tüp gaza rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

LOALWA BRAZ KÄ°MDÄ°R?

Lambada ÅŸarkÄ±sÄ±yla 30 milyona yakÄ±n albüm satan Kaoma’nÄ±n solisti Loalwa, 1985 yÄ±lÄ±nda uzun seneler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Fransa’dan ayrÄ±larak Brezilya’ya yerleÅŸmiÅŸti. DünyanÄ±n pek çok yerinde konserler veren Loalwa, Paradis Latin, Meridien ve Madison Square Garden’da performans sergilemiÅŸti.

FransÄ±z Sanat Akademisi üyesi olan sanatçÄ±, ayrÄ±ca gümüÅŸ niÅŸan sahibiydi. Rio de Janerio’nun Jacarepagua bölgesinde 1953’te doÄŸan Loalwa, kariyerine romantik ÅŸarkÄ±lar söyleyerek baÅŸladÄ±.