ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Loalwa Braz hayatÄ±nÄ± kaybetti

Lambada ÅŸarkÄ±sÄ±yla bÃ¼yÃ¼k Ã¼n kazanan sanatÃ§Ä± Loalwa Braz'in aracÄ±nÄ±n iÃ§inde yanarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

"Lambada" ÅŸarkÄ±sÄ± ile 1990'lÄ± yÄ±llarda dünyaca üne kavuÅŸan Latin dans müziÄŸi grubu Kaoma'nÄ±n solisti 63 yaÅŸÄ±ndaki Loalwa Braz, Rio de Janeiro'da yanmÄ±ÅŸ aracÄ±nÄ±n içinde ölü bulundu. Kaoma grubunun solisti Loalwa'nÄ±n cesedinin Rio de Janeiro'nun göller bölgesinde yanmÄ±ÅŸ arabasÄ±nÄ±n içinde bulundu. Polis, ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n aracÄ±nÄ±n evinin yakÄ±nlarÄ±nda bulunduÄŸunu, aracÄ±nÄ±n içerisinde tüp gaza rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

LOALWA BRAZ KÄ°MDÄ°R?

Lambada ÅŸarkÄ±sÄ±yla 30 milyona yakÄ±n albüm satan Kaoma'nÄ±n solisti Loalwa, 1985 yÄ±lÄ±nda uzun seneler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Fransa'dan ayrÄ±larak Brezilya'ya yerleÅŸmiÅŸti. DünyanÄ±n pek çok yerinde konserler veren Loalwa, Paradis Latin, Meridien ve Madison Square Garden'da performans sergilemiÅŸti. FransÄ±z Sanat Akademisi üyesi olan sanatçÄ±, ayrÄ±ca gümüÅŸ niÅŸan sahibiydi. Rio de Janerio'nun Jacarepagua bölgesinde 1953'te doÄŸan Loalwa, kariyerine romantik ÅŸarkÄ±lar söyleyerek baÅŸladÄ±.