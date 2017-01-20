ÃœnlÃ¼ futbolcu Mesut Ã–zil ile Hadise aÅŸk mÄ± yaÅŸÄ±yor

Arsenal'da forma giyen Mesut Ã–zil hala Hadise'nin kalbini kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Arsenal'de oynayan yÄ±ldÄ±z futbolcu Mesut Özil'in güzel popçu Hadise'nin peÅŸinde olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. AdÄ± Arsenalli yÄ±ldÄ±z futbolcuyla 2011'de aÅŸk dedikodularÄ±na karÄ±ÅŸan popçu, geçtiÄŸimiz aylarda ise çapkÄ±n playboy SabancÄ±'yla kaçamak yapmÄ±ÅŸtÄ±. Uzun bir aranÄ±n ardÄ±ndan ünlü sanatçÄ±yla 2016 KasÄ±m'da Ä°stanbul'da bir araya gelen yÄ±ldÄ±z futbolcu, Hadise'nin kalbini kazanmak için birçok jest yaptÄ±.

ÜSTÜ KAPALI MESAJ GÖNDERDÄ°

Jestlerine Ä°ngiltere'ye döndükten sonra da devam eden Mesut Özil'in hayalleri ise popçunun AralÄ±k 2016'da SabancÄ±'yla yaptÄ±ÄŸÄ± kaçamakla yÄ±kÄ±ldÄ±.O günlerde Hakan SabancÄ±'nÄ±n jestleriyle ayaklarÄ± yerden kesilen 31 yaÅŸÄ±ndaki güzel ÅŸarkÄ±cÄ±, çapkÄ±n playboyla birlikte olamayacaÄŸÄ±nÄ± kÄ±sa bir sürede anladÄ±.

"HER AN HER ÅžEY OLABÄ°LÄ°R"

GeçtiÄŸimiz günlerde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir davette özel hayatÄ±yla ilgili "HayatÄ±mda özel bir kimse yok ama her an her ÅŸey olabilir" diye açÄ±klama yapan Hadise'nin bu sözleri baÅŸta Hakan SabancÄ± için söylediÄŸi düÅŸünülse de ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±, iddialara göre üstü kapalÄ± olarak Mesut Özil'e mesaj gönderdi... Bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸu sevgilisi Mandy Capristo ile Ä°stanbul tatili sÄ±rasÄ±nda ayrÄ±lan Özil'in de aklÄ±nÄ±n hâlâ Hadise'de olduÄŸu konuÅŸulanlar arasÄ±nda...