Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 20/01/2017 10:09

MilyonlarÄ± var ama ucuzluk maÄŸazasÄ±ndan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yor


ÃœnlÃ¼ aktÃ¶rÃ¼n eski eÅŸi Amber Heard, kazandÄ±ÄŸÄ± paraya raÄŸmen hala ucuzluk maÄŸazasÄ±ndan alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± objektiflere yansÄ±dÄ±.

Ünlü aktör Johnny Depp ile olaylÄ± bir boÅŸanma sürecinin sonuna gelen Amber Heard, artÄ±k epey rahatlamÄ±ÅŸ görünüyor. 30 yaÅŸÄ±ndaki Heard, önceki gün Los Angeles'ta bir ucuzluk maÄŸazasÄ±na girerken objektiflere takÄ±ldÄ±.Güzel oyuncu, iki büyük ÅŸiÅŸe su aldÄ±ktan sonra bir arkadaÅŸÄ±yla buluÅŸmak üzere aracÄ±nÄ±n yolunu tuttu. Amber Heard, kendisine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle Johny Depp'e boÅŸanma davasÄ± açmÄ±ÅŸtÄ±. Çok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir sürecin ardÄ±ndan Depp ve Hear, 7 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda boÅŸanmaya razÄ± oldu. Amber Heard kazaÄŸÄ±nÄ±n içine sütyen giymeyi de tercih etmedi ve rahat ve makyajsÄ±z halleriyle görüntülendi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Zuhal Topal gÃ¶zde damat adayÄ±nÄ± stÃ¼dyodan kovdu

Star TV'de yayÄ±nlanan izdivaÃ§ programÄ±nda Zuhal Topal'Ä±n gÃ¶zde damat adayÄ± Deniz'i "arkamÄ±zdan iÅŸ Ã§eviriyorsun" deyip kovduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.


ÃœnlÃ¼ futbolcu Mesut Ã–zil ile Hadise aÅŸk mÄ± yaÅŸÄ±yor

Arsenal'da forma giyen Mesut Ã–zil hala Hadise'nin kalbini kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.


ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Loalwa Braz hayatÄ±nÄ± kaybetti

Lambada ÅŸarkÄ±sÄ±yla bÃ¼yÃ¼k Ã¼n kazanan sanatÃ§Ä± Loalwa Braz'in aracÄ±nÄ±n iÃ§inde yanarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.