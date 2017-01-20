MilyonlarÄ± var ama ucuzluk maÄŸazasÄ±ndan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yor

ÃœnlÃ¼ aktÃ¶rÃ¼n eski eÅŸi Amber Heard, kazandÄ±ÄŸÄ± paraya raÄŸmen hala ucuzluk maÄŸazasÄ±ndan alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± objektiflere yansÄ±dÄ±.

Ünlü aktör Johnny Depp ile olaylÄ± bir boÅŸanma sürecinin sonuna gelen Amber Heard, artÄ±k epey rahatlamÄ±ÅŸ görünüyor. 30 yaÅŸÄ±ndaki Heard, önceki gün Los Angeles'ta bir ucuzluk maÄŸazasÄ±na girerken objektiflere takÄ±ldÄ±.Güzel oyuncu, iki büyük ÅŸiÅŸe su aldÄ±ktan sonra bir arkadaÅŸÄ±yla buluÅŸmak üzere aracÄ±nÄ±n yolunu tuttu. Amber Heard, kendisine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle Johny Depp'e boÅŸanma davasÄ± açmÄ±ÅŸtÄ±. Çok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir sürecin ardÄ±ndan Depp ve Hear, 7 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda boÅŸanmaya razÄ± oldu. Amber Heard kazaÄŸÄ±nÄ±n içine sütyen giymeyi de tercih etmedi ve rahat ve makyajsÄ±z halleriyle görüntülendi.