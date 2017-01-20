Zuhal Topal gÃ¶zde damat adayÄ±nÄ± stÃ¼dyodan kovdu

Star TV'de yayÄ±nlanan izdivaÃ§ programÄ±nda Zuhal Topal'Ä±n gÃ¶zde damat adayÄ± Deniz'i "arkamÄ±zdan iÅŸ Ã§eviriyorsun" deyip kovduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Star TV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan izdivaç programÄ±nda damat adaylarÄ±ndan Baha'nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± videoda program hakkÄ±nda iddialarÄ± gündeme bomba gibi düÅŸmüÅŸtü. Ä°ddialarla ilgili ne diyeceÄŸi merak konusu olan Zuhal Topal, suskunluÄŸunu bozdu.

ZUHAL TOPAL AYAR VERDÄ°

Ünlü sunucu, ekibiyle birlikte locadaki tüm adaylarÄ±n her konuda yanlarÄ±nda olduklarÄ±nÄ±, herkese karÅŸÄ± iyi niyetli olduklarÄ±nÄ±, ama locadaki bazÄ± adaylarÄ±n bu iyi niyete aynÄ± ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k vermediÄŸini belirtti.

DENÄ°Z'Ä° STÜDYODAN GÖNDERDÄ°

Locadaki damat adaylarÄ±ndan Deniz'in, büyük bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Topal, "ArkamÄ±zdan iÅŸ çeviriyorsun" dediÄŸi Deniz'in stüdyodan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmasÄ±nÄ± istedi. Ä°steyen herkesin programdan ayrÄ±labileceÄŸini vurgulayan Zuhal Topal, daha sonra programÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etti.