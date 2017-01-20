Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 20/01/2017 13:04

Hadise kendisini eleÅŸtirenlere teÅŸekkÃ¼r etti


O Ses TÃ¼rkiye programÄ±nda Hadise, giydiÄŸi transparan elbisesiyle sosyal medya hesabÄ±ndan Ã§ok eleÅŸtirilmiÅŸti. O akÅŸam giydiÄŸi kÄ±yafetin kardeÅŸine ait sitede en Ã§ok satÄ±lan kÄ±yafet olduÄŸunu belirten Hadise, "Hani ÅŸu Ã¼zerimde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z elbiseyi eleÅŸtirdiniz ya! Sizlere Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederiz" dedi.

Özellikle son zamanlarda jüri üyeliÄŸi kadar kÄ±yafetleriyle de magazin gündeminde kendisine yer bulan Hadise, sosyal medya hesabÄ±ndan ilginç bir paylaÅŸÄ±ma imza attÄ±. KÄ±yafetleri modacÄ± kardeÅŸi Derya AçÄ±kgöz tarafÄ±ndan tasarlanan Hadise, geçtiÄŸimiz günlerde giydiÄŸi transparan kÄ±yafet için kendisini eleÅŸtirenlere teÅŸekkür etti.

"EN ÇOK SATILAN ELBÄ°SE OLMUÅž"

GiydiÄŸi kÄ±yafetin kardeÅŸine ait sitede en çok satÄ±lan kÄ±yafet olduÄŸunu belirten Hadise, "Hani ÅŸu üzerimde gördüÄŸünüz elbiseyi eleÅŸtirdiniz ya! Sizlere çok teÅŸekkür ederiz. En çok satÄ±lan elbise olmuÅŸ. Bizi çekemeyenlere selam olsun buradan, teÅŸekkür ederiz AçÄ±kgöz kardeÅŸleri olarak sevgiyle kalÄ±n sinirlenmeyin" ifadelerine yer verdi.

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