Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu'ndan Ã¶rnek davranÄ±ÅŸ

ÃœnlÃ¼ oyuncu Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu 2 ÅŸehit ailesine maddi yardÄ±m iÃ§in iki evinin kirasÄ±nÄ± Ã¶mrÃ¼nÃ¼n sonuna dek gÃ¶ndereceÄŸini belirttiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

EÄŸitim ve ihtiyaç sahipleri için yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlarla gönüllerde taht kuran Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu, bir kez daha alkÄ±ÅŸlanacak bir harekete imza attÄ±. Daha önce Cihangir'deki bir ilkokula kütüphane yaptÄ±rarak eÄŸitime destek veren baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu, geçen yÄ±l Kurban BayramÄ±'nda da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmüÅŸtü. Marmaris'te gizlice kurban kestirip etini köy halkÄ±na daÄŸÄ±tan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu'nun yardÄ±mlarÄ± bununla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil…YaptÄ±ÄŸÄ± iyilikleri büyük bir gizlilikle gerçekleÅŸtiren ünlü oyuncunun geçtiÄŸimiz ay 2 ÅŸehit ailesine maddi yardÄ±m için kollarÄ± sÄ±vadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°stanbul'un çeÅŸitli semtlerinde çok sayÄ±da gayrimenkulü olan Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu, Cihangir'deki 2 adet dairesinin kirasÄ±yla ÅŸehit ailelerinin yüzünü güldürdü. Ä°mirzalÄ±oÄŸlu, aylÄ±k kirasÄ± 5 bin dolar (yaklaÅŸÄ±k 20 bin lira) ile 6 bin dolar (yaklaÅŸÄ±k 23 bin lira) olan dairelerden elde ettiÄŸi geliri ömür boyu olmak üzere 2 ÅŸehit ailesine baÄŸÄ±ÅŸladÄ±.

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Kira ücretlerinin her ay düzenli olarak ailelerinin hesaplarÄ±na yatmasÄ± için de her türlü iÅŸlemi yapan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu, bu son davranÄ±ÅŸÄ±yla da "Bugüne kadar her toplumsal olayda duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu, bu ülkenin vatansever bir sanatçÄ±sÄ± olduÄŸunu yine kanÄ±tladÄ±" dedirtti.