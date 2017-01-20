GÃ¼lben Ergen ile Mustafa ErdoÄŸan kavga mÄ± etti

OÄŸullarÄ± Atlas'Ä±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ partisinde buluÅŸan GÃ¼lben Ergen ile Mustafa ErdoÄŸan tartÄ±ÅŸmaya baÅŸlayÄ±nca Ã§iftin oÄŸullarÄ± Atlas, Ares ve GÃ¼ney bakÄ±cÄ±larÄ± tarafÄ±ndan salondan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.

7 yÄ±llÄ±k evliliklerini 2012'de bitiren Gülben Ergen ile Mustafa ErdoÄŸan, önceki gün oÄŸullarÄ± Atlas'Ä±n (10) yaÅŸ günü partisinde bir araya geldi. Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ortaköy Pique Family Club'te yapÄ±lan partide, eski karÄ± koca ilerleyen saatlerde bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸma esnasÄ±nda çiftin oÄŸullarÄ± Atlas, Ares ve Güney bakÄ±cÄ±larÄ± tarafÄ±ndan salondan çÄ±kartÄ±ldÄ±.

GÜLBEN'SÄ°Z FOTOÄžRAF!

TartÄ±ÅŸma Ä°nstagram sayfasÄ±na da taÅŸÄ±ndÄ±. Mustafa ErdoÄŸan, doÄŸum günü partisinden Gülben Ergen'in olmadÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ± seçti, sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Gülben Ergen ise kavgaya raÄŸmen instagram'a eski eÅŸinin de olduÄŸu aile fotoÄŸrafÄ±nÄ± yükledi.