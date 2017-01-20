Deniz Seki ve mahkum kadÄ±nlar iÃ§in konser verildi

Tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderilen ÅŸarkÄ±cÄ± Deniz Seki ve diÄŸer mahkum kadÄ±nlara Ã¶zel konser verildi

AldÄ±ÄŸÄ± özel izinle BakÄ±rköy KadÄ±n KapalÄ± Cezaevi'ne giden Rojin ve orkestrasÄ±, Deniz Seki ve kadÄ±n mahkumlara moral verdi.Rojin, sürpriz konser hakkÄ±nda, "KadÄ±n cezaevinde büyük bir konser verdik. GüneÅŸi, kuÅŸlarÄ±, denizi, gökyüzünü, tutsak kadÄ±nlara götürdük. Çok eÄŸlendiler, hüzünlendiler, güzel bir gün geçirdiler. Onlara 'Umudunuzu ve kendinizi terk etmeyin, özgür günlere' dedik. Deniz'in herkese çok selamÄ± var" ifadelerini kullandÄ±.