Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 20/01/2017 14:49

Deniz Seki ve mahkum kadÄ±nlar iÃ§in konser verildi

deniz seki

Tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderilen ÅŸarkÄ±cÄ± Deniz Seki ve diÄŸer mahkum kadÄ±nlara Ã¶zel konser verildi

AldÄ±ÄŸÄ± özel izinle BakÄ±rköy KadÄ±n KapalÄ± Cezaevi'ne giden Rojin ve orkestrasÄ±, Deniz Seki ve kadÄ±n mahkumlara moral verdi.Rojin, sürpriz konser hakkÄ±nda, "KadÄ±n cezaevinde büyük bir konser verdik. GüneÅŸi, kuÅŸlarÄ±, denizi, gökyüzünü, tutsak kadÄ±nlara götürdük. Çok eÄŸlendiler, hüzünlendiler, güzel bir gün geçirdiler. Onlara 'Umudunuzu ve kendinizi terk etmeyin, özgür günlere' dedik. Deniz'in herkese çok selamÄ± var" ifadelerini kullandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Recep Ä°vedik 5

Recep Ä°vedik 5 filmine tepkiler sÃ¼rÃ¼yor

Recep Ä°vedik 5 fragmanÄ±nÄ±n yayÄ±nlanmasÄ±yla baÅŸlayan tepkilere GÃ¼reÅŸ Federasyonu da eklendi


ÃœnlÃ¼ oyuncu TÃ¼rkiye'den ayrÄ±lÄ±yor iÅŸte yerleÅŸeceÄŸi Ã¼lke

Dizi ve film sektÃ¶rÃ¼nde kendini kanÄ±tlayan gÃ¼zel oyuncu Amerika'ya yerleÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


Adriana Lima'dan yÃ¼rek hoplatan paylaÅŸÄ±m KarÄ±n kaslarÄ±mÄ± Ã¶p

Adriana Lima yaÅŸÄ±na raÄŸmen her gÃ¼n spor salonuna giderek fiziÄŸini ve kilosunu koruyor. Sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± cesur paylaÅŸÄ±mÄ± "KarÄ±n kaslarÄ±mÄ± Ã¶p" notuyla paylaÅŸtÄ±.